Robert Ménard visé dans une enquête pour corruption

La nouvelle est tombée ce mercredi 22 juillet. Une enquête a été ouverte pour soupçons de corruption autour du maire de Béziers, proche du Rassemblement National, et d’un promoteur immobilier. Ces derniers réfutent les soupçons. Les informations données par le Canard Enchaîné ont été confirmées à l’AFP par la procureure de Marseille. Robert Ménard, réélu au premier tour lors des dernières élections municipales de Béziers, et le promoteur immobilier Socri Reim basé à Montpellier sont visés dans une enquête préliminaire pour corruption et abus de biens sociaux. Selon le journal, les faits remontent à 2017. Socri Reim aurait versé plus de 25 000 euros pour un meeting de Robert Ménard et financé un clip ainsi qu’une plaquette favorable à la mairie. Le promoteur aurait investi 23 500 euros en 2018 dans un projet de site internet municipal qui n’a pas vu le jour.

Robert Ménard évoque des "accusations mensongères"

Ce n’est pas tout. En 2017, Socri Reim aurait obtenu un terrain pour construire un complexe hôtelier indique le Canard Enchaîné. Mais Robert Ménard dément dans un communiqué. "La seule construction jamais réalisée par le groupe à Béziers a été celle du Polygone. Un centre commercial ouvert…en 2010 avant l’élection de Robert Ménard". Le maire de Béziers parle "d’accusations mensongères", "d’insinuations" et "d’approximations". De son côté, le PDG de Socri Reim, Nicolas Chambon, précise à l’AFP : "A Béziers comme ailleurs, toutes les opérations du groupe ont été, sont et seront menées de manière transparente, avec les plus hauts standards d’intégrité et d’éthique".

Par Non Stop People TV