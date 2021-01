Roselyne Bachelot : agacée par une remarque de Thomas Sotto, elle hausse le ton

Cela fait quelques mois maintenant que Roselyne Bachelot doit faire face à la crise sanitaire du coronavirus. Cette pandémie, inédite, met évidemment de nombreux secteurs à mal et particulièrement celui de la culture.

Les théâtres, les salles de spectacles ou encore de cinémas sont fermés depuis de nombreux mois maintenant, une situation qui désespère de nombreux artistes.

En effet, ils ne comprennent pas pourquoi ces lieux gardent portes closent alors que la contamination dans ces derniers reste extrêmement faible. Beaucoup d'entre eux n'hésitent pas à interpeller Roselyne Bachelot à ce sujet, comme récemment Pierre Niney. "Franchement c’est dur de se dire que tous les commerces, avions, trains et grandes surfaces de France peuvent accueillir du public... mais pas les cinémas et les théâtres qui ont fait tant d’efforts pour être des lieux irréprochables sanitairement".

"On n'est pas sourd"

Invitée au micro de Thomas Sotto, Roselyne Bachelot a une nouvelle fois été interrogée sur le sujet. Le journaliste lui demande concernant la fermeture des musées : "Vous êtes connue par votre franc-parler, ça ne vous chiffonne pas tout ça ? (...) Il n'y a pas un peu d'absurdité dans tout ça ?", ce à quoi elle répond : "Tout me chiffonne ! Moi ministre de la Culture qui vit avec les créateurs, les artistes et les chanteurs... C'est une souffrance ! Je sais les sacrifices que ça représente…" Thomas Sotto réagi "Mais Jean Castex n'entend pas ça ?". Agacée, l'ancienne chroniqueuse du "Le Grand Huit" hausse le ton : "Si, il entend ! On n'est pas sourd, on n'est pas aveugle ! J'ai eu à gérer des crises pandémiques, je sais la souffrance des gens, je sais la souffrance des soignants !".

Par J.F.