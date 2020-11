Roselyne Bachelot : ce surprenant surnom donné à Stéphane Bern sur Instagram

Depuis le début de la crise sanitaire du coronavirus, le secteur de la culture fait partie des plus impactés. Mis sur pause depuis des mois, plusieurs artistes comme M.Pokora, Clara Luciani, Isabelle Adjani, Nicolas Bedos ou encore Amélie Nothomb sont sortis du silence pour critiquer les décisions prises par le gouvernement. Ministre de la Culture depuis juillet dernier, Roselyne Bachelot a donc été interpellée et pointée du doigt pour son manque d'action et son laxisme face à la situation alarmante.

Heureusement, la femme politique peut compter sur le soutien de quelques personnes comme par exemple sur celui de Stéphane Bern. "Les rapports que j'entretiens avec Roselyne Bachelot sont amicaux. Je dirais même qu’ils sont affectueux. Je la connais depuis très longtemps. Je crois qu'elle m'apprécie et de mon côté j’ai toute confiance en elle", expliquait-il en septembre dernier dans un entretien accordé à CNews.

Un surnom surprenant

Et même si le passionné d'histoire a lui aussi critiqué les décisions gouvernementales par la suite, son amité avec Roselyne Bachelot n'a pas été écorchée. Pour preuve, le message publié par la ministre sur une publication de Stéphane Bern. Ce samedi 14 novembre 2020, le célèbre animateur fêtait ses 57 ans. Pour l'occasion, il n'a pas manqué de publier une adorable photo de lui, accompagné de ses "plus fidèles compagnons" à savoir ses chiens Dash et Mirza. "Merci à tous pour vos chaleureux messages et vos témoignages d’amitié qui m’ont beaucoup touché" a-t-il écrit en légende du cliché.

Et si Roselyne Bachelot ne répond pas aux attaques sur les réseaux sociaux, elle a cette fois posté un commentaire qui n'est pas passé inaperçu : "Bon anniversaire mon gros loup !" a-t-elle lancé à Stéphane Bern. De quoi étonner les internautes, surpris par cette "familiarité".



Par E.S.