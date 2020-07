Roselyne Bachelot : Cette vidéo qui prouve qu'elle n'avait pas totalement renoncé à la politique

Après de nombreuses années d’absence, Roselyne Bachelot fait son grand retour en politique en intégrant le gouvernement de Jean Castex. Ainsi, l’ancienne ministre de la Santé est devenue la nouvelle ministre de la Culture. Pourtant il y a quelques années, Roselyne Bachelot avait assuré qu’elle n’envisageait pas de faire son retour en politique : "Mon Dieu! Malheur! Oh bah non ! Attendez mais c'est un cauchemar!", s'était-elle même écriée dans les "Grosses Têtes" sur RTL en mai dernier. Et en 2016, la nouvelle ministre de la Culture avait partagé sa vision du remaniement sur le plateau de C à Vous : "Le remaniement, c’est la dernière arme des gens qui voient le pouvoir leur échapper. Et le seul pouvoir qui leur reste, c'est le pouvoir de nomination. Ils empaillent leur ministres sur les murs pour faire oublier leurs échecs". Et depuis sa nomination au gouvernement de Jean Castex, Roselyne Bachelot est devenue la cible des internautes.

"Une bise de félicitation"

Malgré les critiques, Roselyne Bachelot peut compter sur le soutien de Cécile Duflot. Cette dernière s’est emparée de son compte Twitter pour défendre la nouvelle ministre de la Culture : "ça date d’octobre 2018 et elle l’avait bien dit (et je m’en souvenais). Une bise de félicitation particulière à Roselyne Bachelot (et une pensée pour Bernadette Soubirous donc) dont je n’ai pas oublié qu’elle fut des rares qui défendirent une ministre en jean", a-t-elle écrit en légende d’une vidéo de Roselyne Bachelot avouant qu’elle serait prête à revenir au gouvernement si on lui proposait le ministère de la Culture. Jean Castex a donc eu la bonne idée de proposer le ministère de la Culture à Roselyne Bachelot, qui n’a sans doute pas hésité bien longtemps avant de donner sa réponse finale.



Une bise de félicitation particulière @R_Bachelot (et une pensée pour Bernadette Soubirous donc ) dont je n’ai pas oublié qu’elle fut des rares qui défendirent une ministre en jean !@najatvb @sderoyer pic.twitter.com/EPbf6ZUaq6 — Cécile Duflot (@CecileDuflot) July 7, 2020

Par Alexia Felix