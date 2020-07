Roselyne Bachelot : critiquée par Ségolène Royal, elle la recadre

Le remaniement n'a jamais autant fait parler. En effet, après la nomination de Gérald Darmanin en tant que ministre de l'Intérieur ou d'Eric Dupond-Moretti en tant que garde des Sceaux, c'est Roselyne Bachelot, ministre de la Culture qui a fait parler ce week-end. Et pour cause, la cathédrale de Nantes a été touchée par un terrible incendie ce samedi 18 juillet. Certains membres du gouvernement ont donc décidé de se rendre sur les lieux, notamment l'ancienne ministre de la Santé. Et c'est une photo postée sur Twitter qui a fait réagit les internautes, ces derniers pointant du doigt le fait que la ministre ne portait pas de masque lors de son trajet, en avion.

Mais parmi le flot de commentaires, un est particulièrement ressorti. Il s'agit de celui de Ségolène Royal. "Bonjour le bilan carbone ! Et le masque dans les transports... Pour Nantes, il y a le TGV... Faites ce que je dis, mais pas ce que je fais #gouvernement #cinéma" a-t-elle écrit en commentaire.

Roselyne Bachelot ne mâche pas ses mots

Roselyne Bachelot - qui n'avait pas vraiment renoncé à la politique - ne s'est pas laissée faire. Invitée sur RTL ce lundi 20 juillet, la ministre a réagi : "Je lui réponds qu'elle-même ayant été ministre, elle connaît les contraintes de cette fonction. J'étais à Lille en déplacement, en y allant en TGV bien sûr, quand nous avons appris que la cathédrale de Nantes était en feu. Il était tout à fait impossible que je ne me rende pas à Nantes (...) Le seul TGV possible m'amenait à 17h à Nantes, c'est-à-dire après la visite du Premier ministre", déclare-t-elle. Et de poursuivre : "Elle mène son combat politique. Elle utilise les arguments qu'elle souhaite. Moi je crois que des mots de compassion pour les Nantaises et les Nantais auraient sans doute été utiles et elle a plutôt brouillé son message". Avant de conclure sur un petit tacle : "Si j'étais conseillère en communication, je lui dirais d'utiliser d'autres arguments".

Par J.F.