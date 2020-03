Roselyne Bachelot : critiquée pour avoir acheté trop de masques en 2010, elle réagit

Roselyne Bachelot ne s'est pas fait que des amis en 2010. "Le principe de précaution" a été mis à mal il y a une dizaine d'années. À l'époque, ministre de la Santé lorsque la grippe A H1N1 fait rage, de nombreux politiques et journalistes lui ont reproché d'avoir été trop préventive.

Dans une émission Pièces à conviction diffusée sur France 3 en mars 2010, Elise Lucet avait reproché à Roselyne Bachelot l'achat de "2 milliards de masques, 94 millions de doses de vaccins et 33 millions de traitements antiviraux" pour un coût de 2 milliards d'euros.

Finalemement, et heureusement, l'épidémie de grippe A a été beaucoup moins meurtrière que le Covid-19 actuellement.

À l'heure où la France est en pénurie de masques, cette histoire refait surface. Les internautes n'ont pas hésité à juger le ton trop moralisateur d'Elise Lucet, saluant au passage Roselyne Bachelot en colère contre un complotiste, qui avait pris la situation au sérieux.

"J'ai la rage"

L'ancienne ministre de la Santé s'est exprimée dans un entretien accordé à L'Obs ce samedi 21 mars. "J'ai été beaucoup attaquée pour ma gestion de la grippe A, on m'a accusée d'avoir gaspillé l'argent public, d'avoir mis en place des moyens disproportionnés (...) A l'époque, cela m'a beaucoup atteinte et, pendant longtemps, j'avais un tel sentiment d'injustice que j'en faisais un véritable blocage (...) Mais forcément, quand je vois que des soignants sont obligés d'aller au front sans protection, j'ai la rage."

Elle souligne ensuite le fait que ces masques achetés en 2010, même s'ils sont périmés peuvent servir aujourd'hui. "Heureusement qu'il en reste de ces masques périmés ! Certes, ils protègent moins bien. Mais c'est déjà bien. Si des gens ont des cartons de masques périmés, il ne faut surtout pas les jeter. Quand je pense à quel point ces fameux stocks de masques ont été un objet de moquerie…"

Roselyne Bachelot qui a perdu son émission sur LCI, a également un mot très tendre pour tous les internautes qui lui adressent de nombreux messages : "Je reçois beaucoup de messages de sympathie, de reconnaissance ... et même des excuses ! Soyez-en remerciés et pardon de ne pouvoir répondre à tous. Fille de résistants, je n'ai eu qu'un seul but dans mes fonctions publiques : servir les Français. L'heure n'est pas à la rancoeur."

Par J.F.