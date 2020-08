Roselyne Bachelot dans Les Reines du Shopping : la ministre assume face aux critiques

Les circonstances peuvent étonner. En politique ou en télévision, Roselyne Bachelot a multiplié les expériences. Après plusieurs années à être chroniqueuse à travers les médias, Roselyne Bachelot a créé la surprise en faisant son grand retour au gouvernement. Lors du remaniement le 6 juillet dernier, elle a ainsi été nommée ministre de la Culture. Seulement, la remplaçante de Franck Riester se voit rattrapée par ses anciennes activités. Alors que les auditeurs peuvent toujours l'écouter sur RTL avec les rediffusions des "Grosses Têtes", les téléspectateurs vont bientôt pouvoir découvrir son passage dans Les Reines du shopping sur M6.

Roselyne Bachelot assume sa participation

Fin mai dans "Les Enfants de la Télé", la ministre de la Culture avait révélé sa participation à une semaine spéciale célébrités de l'émission qui débutera sa nouvelle saison le 24 août prochain. "Figurez-vous que Cristina m'a proposé de faire une émission pour aider une association dont nous nous occupons. Et moi je m'occupe d'organiser des concerts pour des personnes atteintes d'Alzheimer", avait-elle lâché sans se douter de ce que l'avenir lui réservait. Tandis que M6 a précisé le contexte du tournage "enregistrée avant l'épidémie de Covid-19 et la nomination de Mme Bachelot au poste de ministre de la Culture" dans une bande-annonce, Roselyne Bachelot a été interpellée sur Twitter par un internaute. En se voyant reprocher sa participation, la ministre de la Culture s'est défendue : "Cette émission a été tournée il y a plusieurs mois avant la crise pandémique et est destinée à financer une association de personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer". "Je suis fière de cet engagement associatif", a assumé Roselyne Bachelot.

