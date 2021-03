Roselyne Bachelot hospitalisée : Christophe Castaner donne de ses nouvelles

Cela fait plus d'une semaine maintenant que Roselyne Bachelot est touchée par la Covid-19. Le 20 mars dernier, la ministre de la Culture a décidé de faire un test après des "symptômes respiratoires" et le résultat a été sans appel. Quelques heures plus tard, elle écrivait sur son compte Twitter : "À la suite de symptômes respiratoires, j'ai fait un test qui confirme que je suis positive au covid. À l'isolement, je vais aménager mon programme pour la semaine qui vient. Je ne manquerai pas de vous donner des nouvelles régulièrement". Une annonce qui n'a pas été sans conséquence, notamment pour Michel Sardou qui avait rencontré la ministre la veille. Finalement, le chanteur a révélé en fin de semaine dernière qu'il était négatif.

Des nouvelles rassurantes

Quelques jours après, des nouvelles sur l'état de santé de Roselyne Bachelot ont de nouveau été données. En effet, son entourage a annoncé qu'elle avait été hospitalisée. "Je tenais à remercier tous ceux qui m'ont envoyé des messages chaleureux, ils me touchent et me portent ! Je suis prise en charge par des soignants exceptionnels et bénéficie désormais d'une oxygénothérapie renforcée. Prenez bien soin de vous et de vos proches. Roselyne", postait-elle sur Twitter.

Dimanche 28 mars, sur le plateau de BFMTV, Christophe Castaner a donné des nouvelles de la ministre, tout en restant assez évasif : "Les nouvelles que j'ai eues au début du week-end étaient rassurantes", a-t-il déclaré. Et de poursuivre : "Elle est accompagnée médicalement, ça n'a pas grand intérêt". L'homme politique a ensuite mis fin à toute polémique concernant une médicalisation privilégiée : "Je sais qu'elle est comme tous les Français, elle bénéficie quand même de personnels médicaux totalement dévoués".

Par J.F.