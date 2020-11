Roselyne Bachelot : Laurent Delahousse "pervers", sa mise au point après une question sur les vaccins

Depuis l’arrivée du coronavirus en France, les scientifiques tentent de créer un vaccin afin d’endiguer la pandémie. Alors que peu d’informations circulent pour le moment, Laurent Delahousse a tenté d’en savoir plus alors qu’il recevait Roselyne Bachelot dans l’émission "20h30 le dimanche" sur France 2 ce 29 novembre : "Est-ce que nous aurons assez de vaccins en France, dans les jours qui viennent ?", a demandé le journaliste. La ministre de la Culture a alors répondu : "Tout est fait pour que nous en ayons assez. C'est quelque chose de très compliqué que cette logistique de vaccination". Mais rapidement, Roselyne Bachelot s’est rendue compte qu’elle n’était pas celle qui devait répondre à cette question : "Attendez, mais je ne suis pas Olivier Véran ! Pourquoi vous me posez cette question-là ?".

"Vous êtes un pervers"

Visiblement gêné, Laurent Delahousse a tenté de s’expliquer : "Non non mais attendez... Oh parce que vous êtes pharmacienne, ancienne ministre de la Santé et qu'en matière de vaccins, j'ai cru comprendre que vous étiez une spécialiste". Roselyne Bachelot n’a alors pas hésité à recadrer le journaliste : "Tout d'un coup, je me laisse embarquer ! Vous êtes un pervers hein !". Une remarque qui n’a pas plu à Laurent Delahousse : "Non pas pervers, plein de choses mais peut-être pas pervers". Après cet échange assez particulier, Roselyne Bachelot a avoué qu’elle comptait bien se faire elle-même vacciner : "Ah je me ferai absolument vacciner, dès qu'on m'en donnera la possibilité bien sûr ! On est dans la patrie de Pasteur. Les gens qui fabriquent des vaccins, les autorités sanitaires qui les contrôlent, nous donnent le maximum de sécurité. Bien sûr qu'il faut se faire vacciner!".

Par Alexia Felix