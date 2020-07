Roselyne Bachelot ministre de la Culture, elle explique son retour en politique

La surprise a été de taille pour les internautes ce lundi 6 juillet. Alors que Jean Castex avait dévoilé la composition de son gouvernement, le nom de Roselyne Bachelot était apparue pour devenir la nouvelle ministre de la Culture. Pourtant, l’ancienne ministre de la santé avait quitté le monde politique en 2012 et avait poursuivi une carrière au sein des médias en tant que chroniqueuse à la télévision et à la radio. En 2017 sur le plateau d’On n’est pas couché, Roselyne Bachelot avait même assuré qu’elle ne comptait pas revenir dans la politique : "Jamais je ne reviendrai en politique. Je respecte généralement mes engagements !". Face à l’interrogation des internautes, Roselyne Bachelot s’est enfin expliquée ce jeudi 9 juillet.

"c'est quelque chose qui est au fond de moi"

Invitée de France Inter, Roselyne Bachelot a expliqué son choix : "Il y a deux choses qui m'ont poussée à accepter. La première, personnelle. Je complétais ma phrase (sur son départ définitif de la vie politique) en disant toujours : 'sauf si on me proposait le ministère de la Culture'. Dans cette appétence pour la Culture, les gens qui l'habitent, pour les artistes, les créateurs, les journalistes que j'ai rejoint ; c'est quelque chose qui est au fond de moi. Et puis, la situation du pays. Cette crise, j'ai été dans mon rôle d'éditorialiste. Non seulement à commenter mais à vivre cette crise, car j'avais été moi-même ministre de la Santé et je me suis dis : 'Je ne peux pas me défiler". Au cours de cette interview, Roselyne Bachelot a par ailleurs évoqué les dossiers qui l’attendent en ce qui concerne le monde de la Culture, souhaitant accélérer le retour à la normale après la crise du coronavirus : "J’espère aller vite avec le ministre de la Santé et les autorités sanitaires pour qu’on desserre cette contrainte et qu’on permette aux salles de spectacle, et aux autres éléments de spectacles comme les parcs à thème ou d'autres manifestations de ce type, d’atteindre la viabilité économique".

Par Alexia Felix