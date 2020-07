Roselyne Bachelot ministre de la culture : les internautes sceptiques sur son retour en politique

Devenu nouveau premier ministre, Jean Castex a dévoilé la composition de son gouvernement ce lundi 6 juillet. Si certains ministres restent au gouvernement, quelques nominations ont créé la surprise. A l'image Éric Dupond-Moretti, nommé Garde des Sceaux et ministre de la Justice. Tandis que l'arrivée en politique du ténor du barreau a étonné Ségolène Royal, celle de Roselyne Bachelot en tant que ministre de la culture, a aussi suscité de nombreuses réactions. Ancienne ministre de la santé, elle avait quitté le monde politique en 2012. Ces dernières années, Roselyne Bachelot avait poursuivi sa carrière au sein des médias, tantôt chroniqueuse à la télévision et à la radio.

Roselyne Bachelot ne voulait pas retourner en politique

Sociétaire des "Grosses Têtes" sur RTL, Roselyne Bachelot pensait pourtant en avoir fini avec la politique. Avant de succéder à Franck Riester, la nouvelle ministre de la culture avait répété à plusieurs reprises ne pas vouloir retrouver une place au gouvernement. En mai dernier sur RTL, alors que ses camarades l’interrogeaient pour savoir si elle avait été contactée pour possiblement redevenir ministre, Roselyne Bachelot n'avait pas laissé place aux doutes : "Mon Dieu! Malheur! Oh bah non ! Attendez mais c'est un cauchemar!". En 2017 dans "On n'est pas couché", elle assurait fermement : "Jamais je ne reviendrai en politique. Je respecte généralement mes engagements !". Une réaction bien loin de la réalité aujourd'hui qui a laissé perplexe les internautes. "Je croyais que Roselyne Bachelot avait quitté la politique pour faire de la TV ?", " Ca commence bien !", "Roselyne Bachelot à la culture le jour de la mort d'Ennio Morricone, c'est la double peine...", Une sociétaire des Grosses têtes comme ministre de la #Culture, non seulement c'est une première, mais c'est aussi un signe fort, il me semble, non ?", ont-ils commenté sur Twitter.

« Jamais je ne reviendrai en politique. Je respecte généralement mes engagements ! » Roselyne Bachelot en 2017. Ça commence bien — Léa (@LeaFrct) July 6, 2020

Comme Roselyne Bachelot, je suis un grand amateur de musique classique. J'aurais donc pu être nommé ministre de la culture — 4 consonnes et 3 voyelles (@Leblumiste) July 6, 2020

Roselyne Bachelot à la culture le jour de la mort d'Ennio Morricone, c'est la double peine... — Doc Orlof (@Docpierrot1) July 6, 2020

Par Marie Merlet