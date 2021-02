Roselyne Bachelot : pourquoi Christophe Alévêque la juge "mauvaise ministre" (Exclu vidéo)

Christophe Alévêque était l'invité de Jordan de Luxe dans "L'instant de Luxe" sur Non Stop People. Un entretien pendant lequel l'humoriste a accepté de donner des nouvelles de Renaud, dont il est très proche. Hospitalisé en octobre dernier, le chanteur se fait discret depuis dans les médias. Il a juste fait une apparition dans l'émission "50 minutes inside" en janvier dernier.

Comment va-t-il aujourd'hui ? "Il va beaucoup mieux. Bon, il n'est pas prêt pour les Jeux olympiques, même les Jeux paralympiques. Non, mais je dis ça, parce que je lui ai dit, puis on en rigole. Je l'ai vu très récemment, il y a dix jours. Il est à l'Isle-sur-la-Sorgue", a-t-il dit. Il a ensuite révélé avoir un projet commun avec lui. "Il va produire mon prochain spectacle. Il devient producteur (...) et j'en suis ravi", a-t-il continué.

"On est fâché depuis très longtemps"

Dans la suite de l'entretien, Christophe Alévêque n'a pas mâché ses mots à l'encontre de Roselyne Bachelot, la ministre de la Culture. Depuis quelque temps, cette dernière est vivement critiquée pour sa gestion de la crise face au monde du spectacle. "C'est un pot de fleurs ! Elle ne sert absolument à rien", a lâché l'humoriste face à Jordan de Luxe.

Et de poursuivre : "Je ne comprends pas pourquoi elle n'a pas démissionné. Résultat des courses, les théâtres sont fermés. Elle a déjà été ministre, elle a déjà été très, très mauvaise. J'en parle d'autant plus qu'on est fâché depuis très, très longtemps. Je n'attendais rien d'elle. Elle a, au départ, déclenché un peu d'espoir chez certains. C'est le ministre de la Santé qui a les clefs. Elle n'a pas les clefs du camion. D'ailleurs, qui les a ? Ce n'est même pas une déception, ça a toujours été une mauvaise ministre. Les gens n'ont pas de mémoire à notre époque. Tout va tellement vite qu'on oublie instantanément. Hier, c'était il y a un siècle. Ca a été une mauvaise ministre".

Par Non Stop People TV