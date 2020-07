Roselyne Bachelot : Ses anciens propos sur le remaniement font le buzz depuis sa nomination

Ne jamais dire jamais. Un dicton qui correspond à merveille à Roselyne Bachelot devenue ministre de la Culture ce lundi 6 juillet. Alors qu'elle avait quitté le monde politique en 2012, l'ancienne ministre de la Santé de Nicolas Sarkozy avait répété à de nombreuses reprises ne pas vouloir retrouver ce milieu. Devenue chroniqueuse à la télévision et à la radio, Roselyne Bachelot avait trouvé un nouvel exercice dans lequel elle s’épanouissait. Redevenir ministre semblait alors être une idée lointaine et peu enviable pour elle. "Mon Dieu! Malheur! Oh bah non ! Attendez mais c'est un cauchemar!", s'était-elle même écriée dans les "Grosses Têtes" sur RTL en mai dernier. Les récents propos de Roselyne Bachelot entrent donc aujourd'hui en contradiction avec son retour en politique.

Ses anciens propos sur le remaniement refont surface

Si Roselyne Bachelot fait partie des nouveaux ministres aujourd’hui, elle avait partagé sa vision moins complaisante du remaniement en 2016 dans "C à vous". "Le remaniement, c’est la dernière arme des gens qui voient le pouvoir leur échapper. Et le seul pouvoir qui leur reste, c'est le pouvoir de nomination. Ils empaillent leur ministres sur les murs pour faire oublier leurs échecs", avait-elle assuré. Malgré les convictions de Roselyne Bachelot, Jean Castex serait parvenu à la faire changer d'avis. Sur France Info ce lundi 6 juillet, la nouvelle ministre a avoué avoir "craqué" lorsque le ministère de la Culture lui a été proposé par Jean Castex qu'elle connaît "depuis longtemps". "La culture, c'est vraiment quelque chose qui peut nous réunir, qui peut donner du sens dans une société qui cherche sa route", s'est-elle justifiée.

En 2016, Roselyne nous expliquait l'utilité du :



« Le remaniement, c’est la dernière arme des gens qui voient le pouvoir leur échapper. Ils empaillent leur ministres sur les murs pour faire oublier leurs échecs » — Anonyme Citoyen (@AnonymeCitoyen) July 6, 2020

Par Marie Merlet