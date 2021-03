Roselyne Bachelot touchée par la Covid-19 : elle a été placée sous "oxygénothérapie renforcée"

Ce samedi 20 mars, Roselyne Bachelot a posté un étonnant message sur son compte Twitter. La ministre de la Culture a appris qu'elle venait d'être testée positive à la Covid-19 après des symptômes respiratoires : "À la suite de symptômes respiratoires, j'ai fait un test qui confirme que je suis positive au covid. À l'isolement, je vais aménager mon programme pour la semaine qui vient. Je ne manquerai pas de vous donner des nouvelles régulièrement". Roselyne Bachelot s'est donc isolée comme le veut les mesures gouvernementales à l'instar de Michel Sardou. Et pour cause, la veille de l'annonce, la ministre de la Culture remettait au chanteur les insignes de commandeur de la Légion d'Honneur.

Mais quelques heures après, l'état de santé de Roselyne Bachelot s'est montrée préoccupant. La ministre de 74 ans a donc été hospitalisée par précaution ce mercredi 24 mars selon son entourage. Ces derniers ont déclaré à l'AFP que l'état de santé de la ministre de la Culture n'inspirait pas d'inquiétude mais qu'elle a malgré tout été placée "surveillance accrue à l'hôpital pour les quelques jours à venir".

Et ce jeudi 25 mars, Roselyne Bachelot a donné quelques nouvelles. Elle vient de poster un message sur son compte Twitter pour remercier les personnes qui l'avait soutenu et qu'elle était placée sous "oxygénothérapie renforcée" : "Je tenais à remercier tous ceux qui m'ont envoyé des messages chaleureux, ils me touchent et me portent ! Je suis prise en charge par des soignants exceptionnels et bénéficie désormais d'une oxygénothérapie renforcée. Prenez bien soin de vous et de vos proches. Roselyne".

