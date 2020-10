Samuel Paty : Emmanuel Macron ému aux larmes lors de l'hommage

Vendredi 16 octobre, Samuel Paty se faisait assassiner. Le professeur d'histoire-géographie a été victime d'un lâche attentat pour avoir montré les caricatures de Charlie Hebdo en classe. Depuis, plusieurs personnes sont mises en examen et les enquêteurs tentent de comprendre qui sont les nombreux acteurs derrière cet acte. Depuis le jour de l'attaque, de nombreux anonymes et personnalités lui rendent hommage sur les réseaux sociaux mais également dans les médias.

Le gouvernement a décidé de lui rendre un hommage national ce mercredi 21 octobre. À la Sorbonne, de nombreuses personnalités politiques étaient présentes sauf Brigitte Macron, cas contact au covid-19, pour lui rendre hommage. Emmanuel Macron lui a adressé un discours, ce qui l'a vivement ému.

"Nous continuerons professeur"

Emmanuel Macron qui a récemment répondu à Jean-Pierre Pernaut commence en saluant le "héros tranquille", "il incarnait la République qui renaît chaque jour dans les salles de classe, la liberté qui se transmet et se perpétue à l’école. Samuel Paty est devenu vendredi le visage de la République, de notre volonté de briser les terroristes, de réduire les islamistes, de vivre comme une communauté de citoyens libres dans notre pays.

Il poursuit ensuite, non sans émotion : "Nous continuerons, professeur. Nous défendrons la liberté que vous enseigniez si bien et nous porterons haut la laïcité. Nous ne renoncerons pas aux caricatures, aux dessins, même si d'autres reculent. En France, professeur, les Lumières ne s’éteignent jamais".

