Samuel Paty : Marine Le Pen fustige Eric Dupond-Moretti

Un hommage national est rendu ce mercredi 21 octobre au professeur Samuel Paty. Ce 16 octobre, il était lâchement assassiné pour avoir montré en classe des caricatures de Charlie Hebdo. Les politiques sont donc omniprésents dans les médias afin de débattre sur l'attentat et notamment sur les différentes actions à mener pour lutter contre le terrorisme.

Ce mercredi, la cheffe du Rassemblement National, Marine Le Pen qui a récemment réagi aux propos d'Eric Zemmour était invitée de Sonia Mabrouk sur Europe 1. Elle s'est dite prête à prendre des mesures fortes, notamment signer la loi concernant les séparatismes et l'islamisme radical. "Même si ça n’est qu’un pas sur les mille pas qu’il faut faire, de toute façon c’est mieux qu’absolument rien. J’entends véritablement avoir un comportement très constructif parce que je pense très sincèrement que le fondamentalisme islamiste est un des majeurs dangers qui pèse sur notre pays aujourd’hui".

"Le défenseur des cirminels"

Quelques minutes plus tard, Marine Le Pen clashée par Pascal Praud a pointé du doigt le "silence" du garde des Sceaux suite au meurtre de Samuel Paty. "Monsieur Dupond-Moretti a un problème parce qu'il a été toute sa vie le défenseur, je suis désolée de le dire, des criminels et des délinquants donc il en reste très probablement des traces. Il aime plus être applaudi à Fleury-Merogis par les détenus que par les gardiens". Sonia Mabrouk lui assure alors : "ce sont des graves accusations". Ce à quoi Marine Le Pen répond : "Non ce n'est pas une grave accusation, c'est qu'il est resté avocat dans l'âme. Avocat pénaliste dans l'âme. Nous ce dont nous avons besoin c'est d'un ministre de la Justice. C'est-à-dire qu'il s'occupe des victimes, celles d'hier, celles d'aujourd'hui et hélas, celles de demain".

Par J.F.