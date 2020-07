Ségolène Royal : cette exigence qu'elle aurait eue pour intégrer le gouvernement

Faire son entrée au gouvernement, oui, mais à certaines conditions. Alors que la composition du nouveau gouvernement a été annoncée ce lundi 6 juillet, le nom de Ségolène Royal n'a finalement pas été cité parmi les nouveaux arrivants comme Éric Dupond-Moretti et Roselyne Bachelot. La veille, l'ancienne ministre de l'Environnement avait pourtant révélé avoir été contactée par un proche d'Emmanuel Macron. Sur le plateau de BFM Politique, Ségolène Royal dont le nom circulait au sujet du remaniement, a assuré avoir "été appelée" sans en dire davantage. "Je suis dans le respect des institutions, j'ai été très aimable, très respectueuse (...) on connaît mes convictions. Donc j'ai dit : 'si c'est pour mener une politique plus sociale, plus écologiste, plus démocratique, faites-moi une proposition. Je ne peux pas anticiper ni répondre", a-t-elle alors assuré sur ses convictions en ajoutant : "Je suis une femme de valeurs, de précision, de droiture. Voilà les fondamentaux qu'aurait cette participation".

Ségolène Royal aurait bien été contactée

Mais l'ancienne candidate à la présidentielle de 2007 aurait eu aussi une autre exigence. Après l'annonce du nouveau gouvernement, l'éditorialiste politique à L'Obs, Serge Raffy, a d'abord confirmé sur BFMTV que "Emmanuel Macron a testé l'idée que Ségolène Royal fasse son entrée au gouvernement, donc oui, elle a été contactée". Avant que Judith Waintraub, grand reporter au Figaro Magazine, n'indique la condition voulue par Ségolène Royal lorsqu'elle a été contactée par Jean-Yves Le Drian : "Elle a dit 'Moi, je veux bien venir, il n'y a pas de problème. Unité nationale... Mais comme N°3 du gouvernement'. Il y a eu un temps où la question s'est posée...". La réponse a donc été négative pour Ségolène Royal qui a déploré l'absence de "la force écologique dans ce gouvernement" sur LCP après l'annonce.

Par Marie Merlet