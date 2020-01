Ségolène Royal : des proches d'Emmanuel Macron balancent sur son attitude

Mardi 14 janvier, à la suite de la parution d’un article du Canard Enchaîné, Ségolène Royal a confirmé que son licenciement au sein du gouvernement avait été décidé "sans entretien préalable". Nommée ambassadrice des pôles par Emmanuel Macron, l’ex de François Hollande a été très critiquée ces derniers mois. Très remontée, Ségolène Royal n’a pas hésité à partager la lettre du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères qui lui a été envoyée, et dans laquelle ses "récentes prises de parole qui mettent en cause la politique du gouvernement" sont mises en avant. Démise de ses fonctions, Ségolène Royal persiste et signe : "Je n’ai pas l’intention de renoncer à ma liberté d’opinion et d’expression garantis par la Constitution" a-t-elle prévenu sur Facebook. Pour autant, son attitude continue d’être critiquée sur la place publique.

"Il doit vite la sortir"

Ce mercredi 15 janvier, dans les colonnes du Parisien, de nombreux proches du gouvernement ont taclé à leur tour Ségolène Royal. "C'est la femme que tu invites chez toi mais qui va critiquer ce qu'il y a dans l'assiette et la manière dont tu l'as servi. On ne peut pas lui faire confiance" a ainsi lâché un conseiller ministériel. Selon un député de la majorité, Emmanuel Macron serait "très emm…" par sa propre erreur de jugement : "Il l’a nommée en pensant l’acheter, et maintenant, elle lui rentre dans le lard. Il doit vite la sortir." Déjà en 2018, lors de son voyage officiel en Inde, au côté de Ségolène Royal, le président de la République n’avait pas du tout apprécié l’attitude de son ambassadrice des pôles : "Elle a joué les ministres pendant tout le séjour, elle a fait sa star. Jusqu'à organiser une rencontre off avec les journalistes. Ça ne se fait pas. À l'étranger, il n'y a que l'autorité la plus élevée qui prend la parole : le président de la République. Il en a été très agacé" révèle ainsi un proche collaborateur. Ségolène Royal a les oreilles qui sifflent…

Par Sarah M