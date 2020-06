Ségolène Royal dévoile ses ambitions pour la présidentielle de 2022

Ségolène Royal met fin aux doutes. En pleine vague verte avec le second tour des municipales, l'ancienne ministre de l'Environnement ne cache plus ses ambitions politiques après ses multiples tacles au gouvernement. Invitée dans le "Talk-Le Figaro" ce lundi 29 juin, Ségolène Royal a salué "l’union de la gauche et des écologistes" qui ont contribué à de multiples victoires. Et l'ancienne candidate à la présidentielle de 2007 compte bien renouveler l'essai pour l'élection présidentielle de 2022. "Pourquoi pas? Ce n'est un secret pour personne. J'ai dit que le moment venu, si l'on était capables de se rassembler, je serais prête pour cette bataille", a assuré Ségolène Royal.

Ségolène Royal déterminée

Pour mettre toutes ses chances de son côté, l'ancienne présidente de la COP 21 assure qu'il faudra néanmoins rassembler les socialistes et les écologistes. "Si l'on veut qu'il y ait une alternative, un choix au second tour de l'élection présidentielle, il faut une union de la gauche et des écologistes", indique Ségolène Royal qui a tiré des leçons des précédents scrutins : "Chaque fois que la gauche et les écologistes sont unis, ils gagnent les échéances électorales, mais chaque fois qu’ils sont désunis, la victoire n’est pas au rendez-vous". Tout en mettant en avant son expérience, Ségolène Royal qui souligne avoir été qualifiée de "la plus écologiste des socialistes", met en garde face à l’éventuelle victoire de Marine Le Pen, candidate du Rassemblement national. "Je ne veux pas être devant mon poste de télévision le soir où Marine Le Pen sera élue, première femme présidente en plus, et me dire 'je n'ai pas bougé'. Donc s'il faut bouger, je bougerai avec détermination", assure-t-elle déterminée.

Par Marie Merlet