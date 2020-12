Ségolène Royal : Emmanuel Macron rencontre Marion Maréchal, elle le tacle

C'est un déjeuner qui fait beaucoup de bruit. Bruno Roger-Petit, le conseiller d'Emmanuel Macron a partagé un repas avec Marion Maréchal le 14 octobre dernier. Un rendez-vous rapidement confirmé par celle qui s'est récemment attaquée aux footballeurs français : "Bruno Roger-Petit est passé par un ami pour me proposer de me rencontrer. J’ai accepté : je ne refuse jamais de discuter par principe. Surtout que j’étais assez curieuse de connaître celui qui s’amusait à me traiter de nazie toutes les deux semaines quand j’étais députée".

Le principal intéressé s'est lui aussi exprimé sur le sujet. "Je voulais savoir ce qu’elle avait à dire et si elle était en résonance avec l’état de l’opinion – ce qui n’est pas le cas. J’ai dû constater que nous étions en désaccord. C’est un peu ce que Xavier Bertrand a fait quand il a rencontré Eric Zemmour".

"c'est ça qui est choquant"

L'annonce de ce repas a évidemment affolé les différentes classes politiques. Certains s'en sont directement pris à Emmanuel Macron alors que ce dernier n'était pas au courant de ce déjeuner comme l'affirme L'Opinion : "Officiellement, Emmanuel Macron n’était 'pas au courant' de ce rendez-vous politique organisé 'à titre personnel".

Quelques jours après avoir dénoncé les attaques sexistes dont elle fait régulièrement l'objet, Ségolène Royal était l'invitée de Laurence Ferrari sur CNews ce mardi 29 décembre. Elle en a profité pour partager son avis bien tranché sur le sujet.

"Plutôt qu'une matière à polémique, c'est une observation politique. Le président de la République s'occupe de sa prochaine réélection plutôt que de s'occuper de la crise sanitaire et économique. C'est ça qui est choquant (…) Ils essaient de semer la discorde dans l'extrême-droite, voir de récupérer un certain nombre de termes pour drainer une partie de l'électorat de droite, et ça, c'est répréhensible".

Rencontre entre Bruno Roger-Petit et Marion Maréchal : « Emmanuel Macron s'occupe de sa prochaine réélection au lieu de s'occuper de la crise sanitaire et économique », tacle Ségolène Royal dans #LaMatinale pic.twitter.com/SSYZaJ9nRd — CNEWS (@CNEWS) December 29, 2020

Par J.F.