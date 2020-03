Ségolène Royal : Sa nouvelle attaque contre Olivier Véran scandalise la Toile

Ségolène Royal fait parler d'elle depuis quelques jours maintenant. L'ancienne ministre de l'Environnement ne cesse de s'écharper avec le ministre de la Santé, Olivier Véran.

Ce dimanche 15 mars sur le plateau de TF1, l'ambiance était déjà extrêmement tendu entre eux. Ségolène Royal n'avait pas hésité à s'en prendre à lui au sujet de la rémunération des personnels soignants, touchés par la crise de l'hôpital public.

"Je pense que vous faites le maximum dans le cadre des moyens qui vous sont alloués mais honnêtement, les personnels hospitaliers, ils en ont assez des coups de chapeau, ils veulent des remises à niveau, vous avez enlevé 900 millions à l'hôpital public en 2018".

Ce à quoi Olivier Véran lui a répondu "Mme Royal, vous faites de la polémique ce soir, vous êtes vraiment sûre que c'est le soir pour le faire?".

Il semblerait que son éviction de son poste d'ambassadrice des pôles suite aux critiques envers la politique du gouvernement ne lui ait pas servi de leçon.

"bonjour les amateurs"

Dans un tweet publié ce mardi 17 mars, Ségolène Royal qui a déjà dérapé au sujet de Benjamin Griveaux, a une nouvelle fois vilipendé Olivier Véran, mais cette fois-ci, elle aurait parlé trop vite.

Elle écrit : "Olivier Véran : "c'est le confinement qui provoque la circulation du virus". Bonjour les amateurs ! Incompétence et désinvolture. C'est grave. Qu'il se rachète en s'occupant de la pénurie de masques !".

Ce message n'a évidemment pas échappé aux internautes qui ont rapidement corrigé Ségolène Royal de manière assez virulente. Olivier Véran n'évoquait alors pas le confinement en tant que tel, mais bien les rassemblements d'un grand nombre de personnes dans un stade, un restaurant ou une salle de concert.

Ces derniers ont donc réagi sur Twitter et n'y sont pas allés de main morte. "Tu devrais changer de conseiller en com, ça devient ridicule", "tous les jours Olivier Véran fait la preuve de sa compétence et de sa pertinence. Tous les jours vous faites la preuve de l'inverse. Triste fin de carrière".

Olivier Véran : « c’est le confinement qui provoque la circulation du virus » . Bonjour les amateurs ! Incompétence et désinvolture. C’est grave. Qu’il se rachète en s’occupant de la pénurie de masques ! #CononaVirus https://t.co/yVjtfrjJ9b — Ségolène Royal (@RoyalSegolene) March 17, 2020

Ségolène à perdu toute notion de respect, toute notion de bon sens, et à perdu toute son intelligence au profit de la méchanceté bête et stupide. Elle n'a même pas su gérer une petite crise des bérets rouges et de l'ecotaxe, et plein d'autres choses inutiles dont elle a le secret — J-P. Riviere2 #Journaliste (@JPRiviere2) March 18, 2020

Pour ne pas être oubliée et buzzer sans cesse, Ségolène Royal est donc passée de Ministre à Agnès Cerighelli. Triste naufrage. Je crois que le fait de n'être plus rien lui a fait perdre la raison et qu'elle est devenue complètement folle. Je le dis sérieusement — Adia #RestezChezVous (@adia66) March 18, 2020

Bon ben on peut mettre Segolène Royal et Agnès Buzin dans le même train en direction de la maison de retraite des politiques https://t.co/v0ainP7lAw — Audrey B. (@MissAudreyBoo) March 18, 2020

Par J.F.