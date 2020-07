Ségolène Royal traitée de "folle" dans un SMS : la belle bourde de Jean-Yves Le Drian

Sur le plateau de BFMTV ce dimanche 5 juillet, Ségolène Royal affirme avoir été contactée par un proche d'Emmanuel Macron pour entrer au gouvernement. L'Elysée dément dans la foulée. Mais l'ancienne candidate malheureuse à la présidentielle de 2012 persiste et signe. Elle a répondu à cette personne qu'elle rentrerait au gouvernement que s'il y avait un changement politique. Sa nomination n'aurait de sens affirme-t-elle "que pour une politique plus sociale, plus écologique, plus démocratique". Ce proche du président qui est entrée en contact avec Ségolène Royal, c'est le ministre des Affaires Etrangères Jean-Yves Le Drian. Et il a fait une belle bourde affirme Le Canard Enchaîné dans son édition du 29 juillet.

Ségolène Royal, au culot, écrit directement à Emmanuel Macron

En effet, alors qu'il vient de raccrocher avec Ségolène Royal, Jean-Yves Le Drian envoie un SMS à Emmanuel Macron. S'en suit un échange entre les deux hommes. Le président de la République n'est pas pour. "Je ne sens pas du tout ce truc. Et puis il y a Pompili", écrit-il. Ce à quoi Jean-Yves Le Drian rétorque : "Pompili très bien, c'est quand même mieux que l'autre folle de Ségo". Problème, croyant envoyer le message à Emmanuel Macron, Jean-Yves Le Drian l'a envoyé à Ségolène. Oups ! Le ministre prévient alors le président, mais le mal est fait. Ségolène Royal contacte alors directement Emmanuel Macron et lui écrit : "J'ai reçu un appel de Jean-Yves Le Drian pour avoir un contact avec toi. Tu m'appelles quand tu veux." Le chef de l'Etat ne donnera jamais suite.

Par Mélanie C.