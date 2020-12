Ségolène Royal : Victime d’attaques sexistes régulières, elle raconte

Depuis qu’elle s’est lancée dans le monde politique, Ségolène Royal arrive à gérer sa vie de famille et sa carrière. Malheureusement pour l’ex-compagne de François Hollande, certains de ses adversaires politiques n’hésitent pas à la tacler sur son rôle de femme et de mère. Invitée dans le podcast Parents d’abord sur Télé Loisirs, qui s’intéresse au quotidien de papas et mamans célèbres, Ségolène Royal est notamment revenue sur une phrase de Laurent Fabius lors de la primaire de 2007, "Qui va garder les enfants". Une pique qui avait beaucoup touché la femme politique, alors qu’elle est régulièrement victime d’attaques sexistes : "C'est violent comme phrase. Il y en a des encore plus violentes. On m'a traitée de mère fouettarde, on a dit : "Qu'est ce qu'elle vient faire en politique ?" ou bien "Qu'elle aille donc s'occuper de ses gosses".

"C'est la double peine d'être à la fois une mère et une femme"

Ségolène Royal poursuit : "C'est une violence anti-femmes car il y a toujours le doute sur votre compétence alors que j'avais autant de diplômes que les hommes qui m'agressaient, et souvent plus d'expérience qu'eux. C'est la double peine d'être à la fois une mère et une femme. C'est la double mise en cause de votre compétence". Interrogée sur la médiatisation de son accouchement en 1992, Ségolène Royal a expliqué son choix : "Quand des hommes politiques posent avec leurs enfants - ce que je n'ai jamais fait lors d'une campagne politique - eux, on ne les critique pas. Comme quand Valéry Giscard d'Estaing pose avec sa fille ou quand Jacques Chirac pose avec sa fille. Quand des candidats posent aux élections avec leurs enfants pour faire croire qu'ils sont des bons pères de famille et que, par derrière, on voit que c'est beaucoup moins évident, eux, ils ne sont pas critiqués pour cela" a regretté l'ancienne candidate à la présidentielle.

Par Alexia Felix