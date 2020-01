Ségolène Royal virée par le gouvernement et maintenant visée par une enquête préliminaire

Ségolène Royal n’a pas l’intention de renoncer à sa "liberté d’opinion et d’expression garantis par la Constitution". Tels étaient ses mots, employés dans un message Facebook très salé. Dans cette publication, l’ambassadrice des Pôles nommée par Emmanuel Macron a dévoilé la lettre envoyée par le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, qui lui reproche ses "récentes prises de parole qui mettent en cause la politique du gouvernement". Ce mercredi 15 janvier, dans Le Parisien, des proches collaborateurs d’Emmanuel Macron sont à leur tour montés au créneau pour fustiger l’attitude de Ségolène Royal. Et ce n’est pas tout.

Nouvelle polémique

Ce mercredi, les mauvaises nouvelles s’enchainent. Cette fois, on apprend que le Parquet national financier a ouvert une enquête préliminaire. L’objet de cette enquête porte sur l’usage par Ségolène Royal des moyens mis à disposition par le Quai d’Orsay et le ministère de la Transition écologique lorsqu’elle occupait ses fonctions d’ambassadrice des Pôles : le financement de trois collaborateurs et 100.000 euros de frais de mission et de représentation. D’après les informations de FranceInfo, cette enquête préliminaire a été confiée à la Brigade de répression de la délinquance économique, et aurait déjà commencé il y a un mois. Tout l’enjeu est désormais de savoir si Ségolène Royal a utilisé les moyens mis à sa disposition dans le cadre de ses fonctions à des fins personnelles, comme la promotion de l’un de ses livres. Pour rappel, Ségolène Royal a été nommé ambassadrice des Pôles en 2017, et avait déjà été visée par une enquête de Radio France.

Par Sarah M