Sibeth Ndiaye filmée en train de fumer sur BFMTV, la journaliste s’excuse

Alors que le déconfinement est proche, il prendra fin ce lundi 11 mai, Sibeth Ndiaye était invitée en direct sur BFMTV dans l’émission de mi-journée, BFM Politique. Et le direct est parfois synonyme de moments surprenants. C’est le cas ce dimanche 10 mai lorsque la journaliste Apolline de Malherbe évoque la présence de la porte-parole du gouvernement dans son émission. Cette dernière est alors filmée en train de fumer dans son bureau. Cigarette à la bouche et les yeux rivés sur son téléphone, Sibeth Ndiaye ne semble pas remarquer qu’elle est à l’antenne. Une situation dont se rend compte la présentatrice qui déclare alors visiblement embêtée, "Elle n’était peut-être pas tout à fait consciente qu’elle était filmée".



Des excuses faites en direct

Une séquence qui est rapidement postée sur les réseaux sociaux. Sibeth Ndiaye crée alors de nombreuses réactions. Principalement de personnes choquées par les images qui ne tardent pas à rappeler que fumer dans les bureaux est interdit et décrient l’attitude de la ministre. Avant de débuter l’interview en direct, Apolline de Malherbe tient à s’excuser et à s’expliquer auprès de la porte-parole du gouvernement. "Je voulais présenter mes excuses aux téléspectateurs puisqu’on vous a vue il y a un instant en train de fumer une cigarette et vous ne saviez sans doute pas que vous étiez à l’antenne et que ça n’était que quelques secondes avant la prise d’antenne". Des excuses qui semblent amuser Sibeth Ndiaye que l’on voit sourire puis se couvrir le visage avec une main.

Sibeth Ndiaye prenant son traitement anti-COVID en live sur #BFM. pic.twitter.com/OHQJ54a0Jg — Anaël (@anaelgr) May 10, 2020

[FLASH] - Sibeth #NDiaye a été aperçue furtivement sur la chaîne #BFM en train de fumer une cigarette sur son lieu de travail. Depuis la loi #Évin de 1991, et de 2007, il est interdit de fumer sur son lieu de travail, ou tout établissement public. #COVID19 pic.twitter.com/XafBYnwSp5 — La Plume Libre (@LPLdirect) May 10, 2020

Après cette sequence, #SibethNdiaye doit démissionner pour l'ensemble de son oeuvre catastrophique. Une incompétence et un mauvais exemple. Je croyais que l'usage de la cigarette était interdit au bureau? pic.twitter.com/BIFrHOhFpb — Valerian Guimaraes (@ValerianPoirier) May 10, 2020

Par Non Stop People TV