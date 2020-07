Sibeth Ndiaye : La raison de son départ du gouvernement dévoilée

Il y a des gagnants et des perdants avec le nouveau gouvernement du Premier ministre Jean Castex annoncé ce lundi 6 juillet. Quelques ministres ont gardé leur place ou se sont vus confortés, tandis que l'arrivée de certains a créé la surprise. Le ténor du Barreau Eric Dupond-Moretti est ainsi devenu Garde de sceaux et ministre de la Justice, et Roselyne Bachelot a fait son retour en politique en tant que ministre de la Culture. Mais il y a aussi quelques sortants avec Christophe Castaner qui a laissé sa place à Gérald Darmanin au ministère de l'Intérieur, et Sibeth Ndiaye, qui voit Gabriel Attal lui succéder comme porte-parole du gouvernement. Le départ de Sibeth Ndiaye, qui a souvent été épinglée pour ses bourdes, serait d'ailleurs un choix personnel de sa part.

Un passage marqué par les polémiques

Auprès de BFMTV, le cabinet de l'ancienne porte-parole du gouvernement depuis mars 2019, a indiqué qu'il s’agissait d'un choix délibéré. "Après 7 ans de travail, elle a décidé de ne pas faire partie de la nouvelle équipe gouvernementale pour raisons personnelles", a assuré son entourage. Et cela malgré que sa présence auprès d'Emmanuel Macron n'était pas menacée : "Sibeth Ndiaye a reçu plusieurs propositions pour être ministre déléguée". Durant son passage en tant que porte-parole du gouvernement, Sibeth Ndiaye n'aura pas échappé à plusieurs critiques, notamment à cause de ses propos polémiques comme récemment sur les forces de l'ordre, sur les enseignants pendant le confinement, ou encore en évoquant les chiffres de Renault. Après sept ans dans le milieu politique, Sibeth Ndiaye serait aujourd'hui prête à "revenir à la société civile", a indiqué son entourage au Monde.

Par Marie Merlet