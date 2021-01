Sibeth Ndiaye : l'étonnante reconversion de l'ancienne acolyte d'Emmanuel Macron

En juillet 2020, Emmanuel Macron dévoilait la composition de son gouvernement... sans Sibeth Ndiaye, son acolyte depuis bien des années. Si l'absence de la jeune femme a grandement surpris, elle justifiait à demi-mot son absence en évoquant des "raisons personnelles". Et après sept mois passés loin des feux de projecteurs, la femme politique de 41 ans fait à nouveau parler d'elle.



Comme le relate RTL ce jeudi 14 janvier 2021, Sibeth Ndiaye démarre plutôt bien l'année 2021 puisqu'elle vient de retrouver un nouveau poste. Exit le monde de la politique, Sibeth Ndiaye vient d'être nommée secrétaire générale de la branche française "Adecco". L'entreprise suisse est notamment connue pour être le "numéro un mondial du travail temporaire". L'ancienne porte-parole du gouvernement sera en charge "des affaires publiques, du juridique, de la communication et des solutions emploi", tout en étant membre du comité exécutif.

Une nouvelle carrière loin de la politique

Une annonce qui peut surprendre car Sibeth Ndiaye se destinait à une longue carrière en politique, elle qui a soutenu Emmanuel Macron avant même qu'il soit élu président de la République. Si elle se voyait déjà affronter Rachida Dati et Anne Hidalgo lors des élections municipales parisiennes, Sibeth Ndiaye a finalement été lassée par les critiques durant son travail au gouvernement et il a été rapporté que sa relation avec Emmanuel Macron se serait également fragilisée : "Son travail de porte-parole était extrêmement contraint. Chaque virgule était pesée. Elle est aujourd'hui plus à l'aise dans ses baskets", confiait notamment le député Roland Lescure dans les colonnes de L'Opinion.

Par E.S.