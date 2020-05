Sibeth Ndiaye prise en flagrant délit de fake news en direct

Sibeth Ndiaye enchaîne les polémiques. Filmée en train de fumer en direct sur BFMTV, la porte-parole du gouvernement a été la cible de critiques, poussant la journaliste Apolline de Malherbe à s’excuser : "Je voulais présenter mes excuses aux téléspectateurs puisqu’on vous a vue il y a un instant en train de fumer une cigarette et vous ne saviez sans doute pas que vous étiez à l’antenne et que ça n’était que quelques secondes avant la prise d’antenne". Et ce vendredi 29 mai, Sibeth Ndiaye s’est de nouveau attirée la fureur des internautes. Invitée chez Jean-Jacquet Bourdin, la porte-parole du gouvernement a été interrogée sur le plan d’économies de Renault qui prévoit la suppression de 4600 postes en France : "Aujourd'hui Renault fabrique 6 millions de voitures par an et en vend 3 millions, donc vous avez 3 millions de voitures qui restent sur le carreau. On comprend, quand vous produisez 6 millions et que vous vendez 3 millions le besoin de refonder votre appareil industriel".

Sibeth Ndiaye se trompe dans les chiffres

Mais rapidement, plusieurs internautes ont fait remarquer que les chiffres avancés par Sibeth Ndiaye sont faux, et Auto Plus, média spécialisé dans l’automobile, a confirmé l’erreur : "En réalité, Sibeth Ndiaye a confondu la capacité de production de Renault et sa production réelle". Selon le média, Renault fabrique 3,81 millions de véhicules, et en vend 3,75 millions. Un différentiel de 60 000, très loin des 3 millions avancés à l'antenne. Face à son erreur, Sibeth Ndiaye a tenté de se justifier sur Twitter : "J'ai dit ce matin que Renault fabriquait 6 millions de voitures et en vendait 3 millions. Je parlais de la capacité de production de Renault. En effet, l'entreprise a une capacité de production de 6 millions de véhicules par an, mais n'en produit que 3 millions, ce qui pèse sur l'entreprise". Mais son explication n’a pas convaincu les internautes.

J'ai dit ce matin que Renault fabriquait 6M de voitures et en vendait 3M. Je parlais de la capacité de production de Renault. En effet, l'entreprise a une capacité de production de 6M de véhicules par an, mais n'en produit que 3M, ce qui pèse sur l'entreprise. #BourdinDirect — Sibeth Ndiaye (@SibethNdiaye) May 29, 2020

Sibeth Ndiaye: "Aujourd'hui Renault fabrique 6 millions de voitures par an et en vend 3 millions, donc vous avez 3 millions de voitures qui restent sur le carreau" pic.twitter.com/XJJaVz6JbQ — BFMTV (@BFMTV) May 29, 2020

Par Alexia Felix