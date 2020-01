Taha Bouhafs critique Quotidien pour son manque "d’honnêteté"

Tout a commencé vendredi 17 janvier. Ce jour-là, Emmanuel Macron et sa femme Brigitte, sont au théâtre des Bouffes du Nord. Ils assistent à la représentation de "la Mouche", de Christian Hecq et Valérie Lesort. Trois rangs derrière eux, se trouve celui qui s'autoproclame journaliste-militant : Taha Bouhafs. Deux tweets plus tard, il filme le Président assis devant lui et la soirée déraille. Des manifestants s'attroupent devant le théâtre, la manifestation dure. Emmanuel et Brigitte Macron sont évacués à la fin de la pièce. Pendant ce temps, Tahar Bouhafs est interpellé et placé en garde à vue. Lundi 20 janvier, il est l'invité de l'émission "Quotidien" pour raconter sa version des faits. Dans la première partie de l'émission, "Quotidien" lui consacre une interview puis dans la seconde moitié de l'émission, Salhia Brakhlia revient sur son parcours dans une chronique qui n'a pas du tout plu à l'intéressé.

"Elle sous-entend que je pourrais être antisémite"

"Dans la partie interview, j'estime que ma parole a plutôt été bien respectée, mon témoignage a été plutôt bien retranscrit", explique Taha Bouhafs sur le plateau de "Balance ton post" dont il était l'invité ce jeudi 23 janvier. C'est la suite de l'émission qui l'énerve particulièrement. "Il y a une deuxième partie où il y a une chronique et où une journaliste, Salhia Brakhlia pour ne pas la citer, explique, enfin sous-entend et elle fait repartir les rumeurs… Elle sous-entend que je pourrais être antisémite sans le moindre élément, sans la moindre preuve. Tout ça à la télévision, devant des millions de spectateurs", s'offusque Taha Bouhafs. Face à lui, Eric Naulleau qui l'a déjà critiqué par le passé, reste de marbre. Sans contradicteur, Taha Bouhafs déroule son argumentaire. Il affirme qu'il n'a pas toujours été journaliste, qu'il était militant de la France Insoumise par le passé mais que c'est fini. Et ce qu'il n'a pas digéré, c'est le montage qui a été fait. "Ici, on a pris des images d'un peu n'importe quand chronologiquement pour les mélanger, pour expliquer qu'il y avait une ambiguïté sur le fait que je sois journaliste ou militant. Je crois qu'il n'y a pas eu une honnêteté dans cette chronique", conclut-il.

Par Mélanie C.