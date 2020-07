Tariq Ramadan : Accusé de viol, il est de nouveau convoqué par les juges

L'affaire éclate en 2017. Tariq Ramadan, auteur et professeur est accusé de manipulation et de viol sur pas moins de 25 femmes selon une enquête de l'Obs. C'est en octobre que les premières accusations arrivent. Six femmes décident alors de porter plainte contre le conférencier pour "viol" et "viol sur personne vulnérable". Toutes ont le même récit, elles racontent devant les juges l'histoire d'un "prédateur", tantôt "pervers narcissique", qui aurait eu une "emprise" sur elles. Ces dernières ont toutes la même version, elles sont tombées sous le charme du "prédateur", avant de vivre un vrai cauchemar : "D’abord incrédules, ensuite comblées, elles vont entretenir l’espoir fou d’une authentique histoire d’amour" explique le psychiatre Daniel Zaguzy chargé d'évaluer si les plaignantes ont subi des rapports de domination.

une nouvelle convocation

Durant cette période qui s'étend sur "au moins trente ans", comme le rapporte l'Obs, Tariq Ramadan aurait abusé de 25 femmes. Ce dernier nie les faits depuis plusieurs années maintenant et est même invité sur des plateaux télés afin de se défendre. Mais ce jeudi 16 juillet, c'est devant les juges que le spécialiste de l'Islam devra plaider sa cause.

En effet, il a été convoqué ce jeudi matin par le tribunal de Genève en vue d'une nouvelle mise en examen pour viol comme le rapporte BFMTV. Une plainte pour "viol" et "contrainte sexuelle" a été déposée contre lui en 2018 par une femme, pour des faits qui remonteraient à 2008. La justice suisse souhaitait l'entendre dans cette affaire, mais Tariq Ramadan est déjà mis en examen pour viol en France. Soumis à un contrôle judiciaire, l'ami d'Éric Zemmour ne peut quitter la France. Le procureur de Genève a donc décidé de le convoquer ce jeudi au tribunal judiciaire de Paris.

INFO BFMTV. Tarik Ramadan est convoqué ce matin en vue d'une nouvelle mise en examen pour viol à la demande de la justice suisse. Le proc de Genève dans le bureau des magistrats français pour l'entendre sur une plainte déposée en 2018 à Genève pour des faits remontant à 2008 — Sarah-Lou Cohen (@sarahloucohen) July 16, 2020

Par J.F.