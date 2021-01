Thomas Hollande : sa femme Emilie Broussouloux dévoile le sexe de leur second enfant

Après deux ans de relation avec Joyce Jonathan, Thomas Hollande rencontre la journaliste Emilie Broussouloux. En 2016, le couple officialise son idylle lors d'une soirée mondaine organisée par Le Fooding à Paris. Le fils de François Hollande et Ségolène Royal s’était affiché pour la première fois devant les photographes avec Emilie Broussouloux. Deux ans plus tard, le 8 septembre 2018, Thomas Hollande et Emilie Broussouloux se marient à Meyssac, en Corrèze. Un an après leur union, Thomas Hollande et Emilie Broussouloux deviennent les heureux parents d’une fille prénommée Jeanne. François Hollande et Ségolène Royal deviennent alors grands-parents pour la première fois.

Fille ou garçon ?

En 2020, Thomas Hollande et Emilie Broussouloux ont décidé d’agrandir la famille. En effet, Emilie Broussouloux est actuellement enceinte de son deuxième enfant. Alors que son accouchement semble imminent, Emilie Broussouloux a dévoilé sur Instagram le sexe du futur bébé. En légende d’une photographie d’elle portant sa fille Jeanne dans les bras près du sapin de Noël, Emilie Broussouloux écrit : "2021, l'année de ton petit frère". C’est donc un garçon que Thomas Hollande et Emilie Broussouloux s’apprêtent à accueillir. "Je vous souhaite à tous une merveilleuse nouvelle année. Prenez soin de vous et de vos proches. Je vous embrasse", poursuit Emilie Broussouloux, radieuse en robe noire moulante laissant entrevoir son baby bump, dans sa publication Instagram.

Par Matilde A.