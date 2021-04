Top Chef : pourquoi la ministre Barbara Pompili participe à l'émission ?

Ce mercredi 7 avril, Top Chef met en avant l’écologie dans ses plats. C'est à l’Hôtel de Roquelaure, siège du ministère de l’Écologie que les candidats vont cuisiner derrière les fourneaux pour cette première "épreuve verte" du concours culinaire. Engagé dans la protection de l'environnement, le chef trois étoiles Mauro Colagreco qui est seul à avoir reçu la certification "sans plastique" avec son établissement, va goûter et juger les assiettes des candidats avec... la ministre de la Transition écologique Barbara Pompili. Contactée par la production, la membre du gouvernement a accepté d'accueillir le tournage de l'émission dans son ministère. "C’est une émission très sensibilisée sur la question écologique, qui travaille sur le gaspillage alimentaire, donne les restes des menus à des associations", a-t-elle justifié auprès du Parisien.

Faire passer des messages

A travers cette apparition dans l'émission culinaire, Barbara Pompili a saisi l'occasion de "parler d’écologie et de développement durable sous un autre angle et ailleurs que dans des émissions politiques", a-t-elle assuré auprès de TV Magazine. "Si, par des messages simples, lancés dans une émission comme celle-là, et par des lois, nous pouvons lutter contre des absurdités pareilles, alors il faut le faire !", a-t-elle ajouté. La ministre qui s'est prêtée au jeu des dégustations, a d’ailleurs apprécié l’expérience. "Je donnais juste mon ressenti. J’ai été époustouflée par la qualité de travail de ces jeunes chefs qui devaient réaliser des plats à messages autour de la transition écologique", a-t-elle confié, impressionnée par le travail des candidats.

Par Marie Merlet