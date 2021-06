TPMP : Francis Lalanne charge Quotidien et annonce avoir porté plainte

Ce jeudi 10 juin 2021, Cyril Hanouna était aux commandes de la dernière émission de "Touche pas à mon poste" de la saison. Pour l'occasion, l'animateur de C8 et ses chroniqueurs sont revenus sur les meilleurs moments télé de l'année. Cyril Hanouna a également reçu les intervenants les plus marquants de cette saison de TPMP. Ainsi, l'avocat Fabrice Di Vizio ou le politique Jean Messiha ont été conviés dans le talk-show. Cyril Hanouna a également reçu le chanteur Francis Lalanne qui fait actuellement couler beaucoup d'encre. Samedi 5 juin 2021, Francis Lalanne participait à une université citoyenne à Avignon, avec notamment des représentants des gilets jaunes. Alors qu’un journaliste de "Quotidien" tentait d’interviewer le chanteur sur les récents propos polémiques de Jean-Marie Bigard, Francis Lalanne s’est fortement agacé. Sur les images dévoilées dans l'émission présentée par Yann Barthès, on peut voir Francis Lalanne s'approcher du journaliste pour lui demander de supprimer les images. Francis Lalanne serait visé par une plainte déposée par un journaliste de "Quotidien" (TMC) pour "coups". Interrogé quelques minutes après, Francis Lalanne a déclaré à L'Obs : "Je n’aime pas cette émission, je ne veux pas que mon image soit souillée dedans. Je lui demande d’arrêter de me filmer, il ne le fait pas ! Il continue de filmer ! À un moment donné mon sang n’a fait qu’un tour, je me suis levé pour lui demander d’effacer les images. Son caméraman est tombé tout seul par terre".

"Aucun coup n'a été porté"

Invité ce jeudi 10 juin 2021 sur le plateau de "Touche pas à mon poste", Francis Lalanne est revenu sur cette affaire. Ses premiers mots ont été : "Je n'ai rien fait là donc je ne regrette rien". Le chanteur poursuit : "Quand on voit les images, on voit bien que je ne l'ai pas frappé". Francis Lalanne affirme qu'aucune plainte n'a été déposée par le journaliste de "Quotidien" alors que le journaliste affirme le contraire. En revanche, Francis Lalanne assure avoir porté plainte. "J'ai porté plainte pour l'instant devant le conseil déontologique journalistique parce que je trouve que la conduite de ces gens-là offensent le journalisme. J'ai le plus grand respect pour la profession de journaliste mais ces gens-là ce ne sont pas des journalistes (...) Ils font du sensationnalisme", explique l'interprète d'"On se retrouvera". Alors que le journaliste de "Quotidien" Paul Larrouturou a expliqué il y a quelques jours que des coups ont été portés à l'encontre de son confrère, Francis Lalanne insiste : "Aucun coup n'a été donné, j'ai tous les témoignages et toutes les preuves". Francis Lalanne a annoncé son intention d'attaquer en justice les deux journalistes de "Quotidien", la société de production de l'émission, Bangumi, ainsi que la chaîne TMC.

Accusé de violences sur des journalistes, Francis Lalanne est décrié depuis plusieurs jours. Il donne sa version des faits dans #TPMP ! pic.twitter.com/3e1TIHZDhp — TPMP (@TPMP) June 10, 2021

Par Matilde A.