TPMP : Marlène Schiappa raconte son expérience du harcèlement de rue

Afin de lutter contre le harcèlement de rue, Marlène Schiappa souhaite lancer un baromètre pour mesurer ce phénomène et cartographier les "zones rouges" pour les transformer en "quartiers sans relous", a-t-elle expliqué dans un entretien à 20 Minutes. Invitée dans TPMP ce jeudi 15 avril pour présenter ce nouveau projet, la ministre déléguée chargée de la Citoyenneté a évoqué son expérience personnelle. "On a toutes des histoires comme ça qui nous sont restées en mémoire", a-t-elle débuté en évoquant le harcèlement de rue. Lors de son enfance "dans une cité au nord du périphérique", la ministre a raconté qu'elle devait "fomenter des stratégies d’évitement avant de sortir". Pour faire oublier les idées reçues, Marlène Schiappa est ensuite revenue sur le jour où elle a eu "la peur de sa vie".

Suivie dans un train

"J’étais déjà mère de famille, j’étais trentenaire, j’ai été suivie dans un train par un type qui était bien sous tous rapports, à la gare Montparnasse. Il était en costume-cravate, avec une petite mallette et un gobelet Starbucks. Il m’a suivie, j’ai eu la peur de ma vie, je m’en suis sortie je ne sais pas comment", a-t-elle raconté avant d'ajouter qu'"avoir un costard et habiter dans le 16e" n’est jamais une "garantie". Depuis la promulgation de la loi du 3 août 2018 pour lutter contre le harcèlement de rue, plus de 3 000 verbalisations pour outrage sexiste ont été enregistrées, a-t-elle rappelé.

Par Marie Merlet