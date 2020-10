Valérie Pécresse confondue avec Lana Del Rey : elle réagit

Le nouveau look de Lana Del Rey a semé le trouble. À l'occasion de la sortie de son recueil de poèmes "Violet Bent Backwards Over the Grass", la chanteuse américaine a rencontré ses fans dans une librairie de Los Angeles vendredi 2 octobre. Avec une nouvelle coupe de cheveux courte et une couleur blonde, Lana Del Rey était plus difficilement reconnaissable. D'autant plus que la chanteuse portait un masque en maille, loin de protéger comme un masque chirurgical contre le coronavirus, et fait depuis polémique. Mais les clichés de la chanteuse n'ont pas seulement attiré l'attention pour cette raison. De nombreux internautes se sont interrogés sur l'identité de la chanteuse métamorphosée.

Une drôle de ressemblance

Tandis que le nom de l'actrice britannique Helen Mirren a été suggéré, un autre plus surprenant est apparu : celui de Valérie Pécresse. Avec humour, David Dickens, membre des "Grandes Gueules" sur RMC, a semblé voir une ressemblance entre Lana Del Rey et la présidente de la région Île-de-France. "C’est une femme politique française. Ce n’est pas Helen Mirren mais Valérie Pécresse", a-t-il écrit sur Twitter. Une suggestion qui n'est pas passée inaperçue auprès de la principale intéressée. "Non désolée, mais ce n’est pas moi !", a répondu Valérie Pécresse. Et nul doute que la politique n'a pas dû approuver le masque de Lana Del Rey après avoir appelé sur France 2 ce lundi 5 octobre à "l’autodiscipline et à reprendre le chemin du télétravail" face à l’augmentation des contaminations.

No, sorry, she is not me! — Valérie Pécresse (@vpecresse) October 3, 2020

Par Marie Merlet