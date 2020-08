Valérie Trierweiler : ce nouveau défi sportif qui l’anime

C’est un licenciement qui a beaucoup fait parler. Après 30 ans au sein de la rédaction de Paris Match, d’abord au service politique puis en tant que grand reporter et enfin à la rubrique littéraire, Valérie Trierweiler a été remerciée. L’ancienne compagne de François Hollande a confirmé la nouvelle sur Twitter, "J’ai appris en plein cœur de l’été et pendant mes congés de façon extrêmement brutale mon licenciement de Paris Match où je travaillais depuis trente ans". Elle estime que ce licenciement n’a "aucun motif valable" et qu’elle se trouve en "état de choc et de sidération". Valérie Trierweiler a ensuite pris la parole via Instagram face aux "grincheux" qui la critiquent. Mais mardi 18 août, la journaliste a annoncé participer à un nouveau défi qui l’anime.

Elle fait preuve d’une motivation particulière

Toujours via Instagram, Valérie Trierweiler a révélé dans un post participer à un défi sportif "dans un mois pile". C’est un raid qu’elle s’apprête à réaliser avec une coéquipière à Arcachon. Au programme : "épreuves de running sur la plage, de VTT en forêt et de canoë". "Je ne serai certainement pas parmi les premières mais je me réjouis à l’avance de participer, en tant qu’ambassadrice, à ce nouveau défi sportif" écrit Valérie Trierweiler. Ce raid Défi D’Elles a été créé par Christelle Gauzet, gagnante de Koh-Lanta en 2008, et soutient la prévention du cancer du sein. Après avoir contracté le coronavirus, la journaliste a annoncé avoir repris le sport. Et ce nouveau challenge la motive particulièrement…

"Voilà une perspective qui m’encourage à relever la tête, à me bouger, à me convaincre qu’à 55 ans tout n’est pas fini" écrit Valérie Trierweiler. Puis elle ajoute, "Beaucoup de participantes ont traversé des épreuves, des cancers parfois, et toutes celles qui sont là sont des battantes, de tout âge, de toutes professions, quelle joie de les retrouver !" Le rendez-vous est pris pour le 18 septembre prochain.

Par Valentine V.