Valérie Trierweiler : éloignée de son fils, elle lui adresse un tendre message

Fêter son anniversaire en cette période de confinement n'est pas une chose simple. Sans la famille et les proches autour de soi, les festivités sont particulières. Ce fut notamment le cas de la reine Elizabeth II qui a fêté ses 94 ans ce mardi 21 avril, sans les traditionnels coups de canon depuis Londres et le dîner en famille. Alors que son petit-fils, le prince Louis a fêté ses 2 ans ce jeudi 23 avril, c'est aussi le cas du fils de Valérie Trierweiler. Seulement, Léonard Trierweiler a célébré ses 23 ans loin de sa maman. Tandis que lui est aux États-Unis, la journaliste est elle confinée en France. Avec la fermeture des frontières, il était d'autant plus impossible que tous les deux puissent être ensemble durant cette période.

Valérie Trierweiler impatiente de retrouver son fils

Loin de son fils, Valérie Trierweiler lui a adressé un touchant message sur Instagram. "Happy birthday mon fils chéri Léonard Trierweiler. Déjà 23 ans en ce 23 avril et je suis si fière de ton parcours. Hâte que les frontières rouvrent que je vienne te voir", a-t-elle écrit en légende d'une photo où se trouvent trois globes terrestres et un linge avec brodé dessus la date de naissance de son fils : "Léonard 23 avril 1997". Valérie Trierweiler ne cache donc pas son impatience de retrouver Léonard Trierweiler qui est installé à New-York où il est cuisinier au restaurant français "Le Bernardin". Mais c'est au Massachusetts que le jeune marié se trouvait pour son anniversaire. "Hier 23 avril j’ai eu 23 ans mais, il s’agissait de mon deuxième anniversaire consécutif à l’étranger, le premier était à New York, j’étais alors en cuisine au Bernardin. Aujourd’hui dans le Massachusetts dans la cuisine aussi mais différemment, loin de mes parents, frères et amis. Dans des circonstances que nous connaissons tous", a-t-il écrit sur Instagram.

Par Marie Merlet