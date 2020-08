Valérie Trierweiler éloignée de son fils Léonard, elle partage sa souffrance

Que ce soit dans la vie professionnelle ou privée, Valérie Trierweiler vit une période compliquée. Pendant ses congés cet été, la journaliste a appris son licenciement de Paris Match pour lequel elle travaillait depuis plus de 30 ans. Une nouvelle brutale qui a laissé Valérie Trierweiler dans un "état de choc et de sidération". Mais l’ancienne compagne de François Hollande a rapidement rebondi. Ce lundi 24 août, son arrivée sur RTL a été annoncée dans un communiqué. Dans l’émission "RTL Soir" présentée par Thomas Sotto, la journaliste tiendra une chronique tous les mercredis pour commenter l’actualité. De quoi aller de l'avant pour Valérie Trierweiler qui vit mal son éloignement avec son fils Léonard Trierweiler. Cela fait depuis presque un an que la mère et le fils n'ont pas pu se retrouver.

Un éloignement pesant

Installé à New York où il est cuisinier au restaurant français "Le Bernardin", le jeune homme de 23 ans reste pour le moment éloigné de sa maman en cette période de crise sanitaire. Une situation difficile à vivre pour Valérie Trierweiler qui a partagé un cliché nostalgique sur Instagram où elle était avec son fils en 2018. "Il y a deux ans jour pour jour avec mon fils Léonard toujours à New York et que je n’arrive toujours pas à voir en raison du Covid-19. C’est long depuis le mois de novembre dernier", a écrit la journaliste qui ne supporte plus la distance avec Léonard Trierweiler. Alors que l'épidémie de coronavirus ne s'arrange pas aux États-Unis, Valérie Trierweiler devrait encore faire preuve de patience.

Par Marie Merlet