Valérie Trierweiler licenciée de Paris Match, elle revient à la radio

C’est une nouvelle qui en a surpris plus d’un. En plein été, Valérie Trierweiler a appris son licenciement de Paris Match, magazine pour lequel elle a collaboré depuis plus de 30 ans. Le choc a été rude pour la compagne de Romain Magellan qui ne s’y attendait pas du tout. "J’ai appris en plein cœur de l’été et pendant mes congés de façon extrêmement brutale mon licenciement de Paris Match où je travaillais depuis trente ans. Ce licenciement sans aucun motif valable me laisse en état de choc et de sidération", écrivait Valérie Trierweiler sur Twitter. Mais la journaliste a décidé de ne pas se laisser abattre et elle reprendra du service à la radio cette fois. Une nouvelle annoncée ce lundi 24 août par RTL.

Plusieurs projets attendent Valérie Trierweiler

C’est via un communiqué que RTL a dévoilé l’arrivée de Valérie Trierweiler sur ses ondes. L’ancienne compagne de François Hollande tiendra une chronique dans l’émission "RTL Soir" présentée par Thomas Sotto. "Elle apportera tous les mercredis à 18h30 son regard incisif sur l’actualité", précise le communiqué. Une nouvelle que la principale intéressée a commenté sur Twitter, s’estimant "ravie de rejoindre RTL et Thomas Sotto". Et ce n’est pas le seul projet à venir pour la journaliste de 55 ans. En effet, Valérie Trierweiler a annoncé prendre part le 18 septembre prochain à un défi sportif cette fois, afin de soutenir la prévention du cancer du sein. Au programme de ce raid : running, VTT et canoë. "Une perspective qui m’encourage à relever la tête, à me bouger, à me convaincre qu’à 55 ans tout n’est pas fini", écrivait sur Instagram la journaliste.

Par Valentine V.