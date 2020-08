Valérie Trierweiler "remerciée" par Paris Match : en "état de choc", elle réagit à son licenciement

Valérie Trierweiler ne fait plus partie du magazine "Paris Match". En effet, l'hebdomadaire a décidé de se séparer d'elle. L'information a été rapportée par la journaliste de La Lettre de l'audiovisuel Sandra Muller sur Twitter, mercredi 12 août. Valérie Trierweiler "vient d'être remerciée par Hervé Gattegno", directeur général de la rédaction de Paris Match depuis la rentrée dernière. Son départ ne serait pas le seul prévu, comme le rapporte Le Figaro. "Le directeur général entend bien renouveler les figures de la rédaction de l'hebdomadaire, par trop atteintes par l'ancienneté... On s'attend à d'autres départs", a ajouté Sandra Muller.

Un licenciement "sans aucun motif valable"

Ce jeudi 13 août, sur sa page Twitter, Valérie Trierweiler a réagi à son licenciement de Paris Match. Et autant dire que la journaliste n'a pas mâché ses mots, révélant comment elle a appris la nouvelle de son éviction. "J'ai appris en plein coeur de l'été et pendant mes congés, de façon extrêmement brutale mon licenciement de Paris Match où je travaillais depuis trente ans", a-t-elle commencé. Et de poursuivre : "Ce licenciement sans aucun motif valable me laisse en état de choc et de sidération". Un tweet qui n'a pas manqué de faire réagir la twittosphère.

C'est en 1989 que Valérie Trierweiler a fait son arrivée à Paris Match. Après avoir travaillé au service politique en tant que spécialiste du Parti socialiste jusqu'en 2005, l'ex-compagne de François Hollande est devenue grand reporter avant de contribuer à la rubrique littéraire. En 2012, lorsque François Hollande a été élu président de la République, elle s'est retirée du monde audiovisuel, elle qui présentait "Le Grand 8" sur C8. Cependant, elle a continué à écrire pour Paris Match.

