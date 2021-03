Valérie Trierweiler : son nouveau tacle à François Hollande dans les Enfants de la télé

En août dernier, Valérie Trierweiler révélait avoir été licenciée de Paris Match après 30 ans de bons et loyaux services. "J’ai appris en plein cœur de l’été et pendant mes congés de façon extrêmement brutale mon licenciement de Paris Match où je travaillais depuis trente ans. Ce licenciement sans aucun motif valable me laisse en état de choc et de sidération", écrivait-elle sur Twitter. Elle n’a pas tardé à retrouver un emploi puisque le même mois, elle a rejoint les ondes de la radio RTL.

Et en plus de tenir une chronique dans l’émission "RTL Soir" présentée par Thomas Sotto, la journaliste fait partie de la joyeuse bande des "Grosses Têtes". Ce dimanche 14 mars, elle était sur le plateau de l’émission "Les Enfants de la télé" pour faire des révélations au sujet de ses nouveaux projets professionnels à Laurent Ruquier. "Aujourd’hui, vous êtes amuseuse aux Grosses Têtes " a-t-il lancé à l’ancienne Première Dame. "Je ne sais pas si je suis vraiment drôle", a alors répondu Valérie Trierweiler. "Si si. Moi j’écoute, je trouve que vous vous lâchez énormément Valérie", a rétorqué Bernard Montiel. "En tout cas j’aime beaucoup cet exercice très nouveau pour moi ", a-t-elle expliqué.

Un nouveau tacle à François Hollande

"Vous avez même un petit flirt avec Bernard Mabille", a ensuite déclaré Laurent Ruquier. "Il y’a une petite histoire entre Bernard et moi… Ça n’a pas encore abouti mais je ne désespère pas", a confirmé Valérie Trierweiler. "Non mais il croit que j’aime les chauves à lunettes ", a ajouté la journaliste, en adressant ainsi un véritable clin d’œil à son ancien compagnon, François Hollande. De quoi provoquer le fou rire de Laurent Ruquier sur le plateau.

