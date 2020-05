Valéry Giscard d’Estaing accusé d’agression sexuelle, sa victime présumée témoigne

Valéry Giscard d’Estaing est en pleine tourmente. Une journaliste allemande a décidé de porter plainte contre l’ancien président français pour agression sexuelle. Selon elle, Valéry Giscard d’Estaing aurait eu des gestes déplacés lors d’une séance photo le 18 décembre 2018 en lui touchant les fesses à plusieurs reprises. Auprès de nos confrères d’Europe 1 ce mercredi 13 mai, Ann-Kathrin Stracke a témoigné : "J’ai fait l’interview en français, elle s’est bien passée. Après l’interview, j’ai demandé une photo de l’équipe avec Valéry Giscard d’Estaing. Son employé, qui était dans la pièce avec nous, a pris la photo, et Valéry Giscard d’Estaing a mis sa main sur ma taille, puis il l’a glissé sur ma fesse gauche. On a demandé une seconde photo, et il a recommencé. Comme la première fois, j’ai essayé de repousser sa main, mais je n’ai pas réussi. J’avais vraiment l’impression qu’il insistait".

"Je me suis sentie humiliée"

La journaliste allemande a expliqué que l’ancien président a profité de la situation une troisième fois : "Il a voulu me montrer des photos qui étaient au mur. Il a de nouveau mis sa main sur ma taille et ma fesse. J’ai essayé de me dégager, mais je n’ai pas réussi. Je ne peux pas dire ce qui se passe dans sa tête à ce moment-là. Je me suis tournée vers mes collègues, je leur ai fait signe que j’étais dans une situation dégradante, j’étais très mal à l’aise. Je me suis sentie humiliée". Très affectée par cette affaire, Ann-Kathryn Stracke a mis du temps avant de sortir du silence et de se tourner vers la justice : "J’ai mis 15 mois avant d’en parler, j’ai reçu les conseils d’un cabinet juridique. J’ai conscience que Valéry Giscard d’Estaing est un ancien président, qui a toujours de l’influence et du pouvoir, mais je trouve qu’il est important de parler de son comportement". De son côté, Valéry Giscard d’Estaing a fait savoir qu’il ne se souvenait pas de cet entretien.

Par Alexia Felix