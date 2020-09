Valéry Giscard d’Estaing en deuil : tragique nouvelle après sa sortie d’hôpital

Valéry Giscard d’Estaing vit une période difficile. L’ancien président de la République a été hospitalisé alors qu’il se serait plaint de problèmes respiratoires. Lundi 14 septembre 2020, Valéry Giscard d’Estaing a été pris en charge dans l’après-midi par le SAMU à son domicile parisien après un week-end passé dans sa résidence secondaire à Authon, dans le Loir-et-Cher. Mardi, le cabinet de l’homme politique a donné des nouvelles plutôt rassurantes sur son état de santé. "Une légère infection aux poumons a été diagnostiquée", a indiqué son entourage dans un communiqué, précisant que "les médecins ont écarté une infection au coronavirus". Après trois jours passé à l’hôpital Georges-Pompidou, à Paris, celui qui a été président de la République de 1974 à 1981 a pu regagner son domicile situé dans le 16ème arrondissement de Paris.

Un proche de Valéry Giscard d’Estaing est mort

À peine remis, Valéry Giscard d’Estaing a appris une tragique nouvelle. Comme nous l’apprend Ouest-France, Georges de la Loyère est mort tragiquement à l'âge de 72 ans. Ami de Valéry Giscard d’Estaing et ancien conseiller régional de Basse-Normandie de 1992 à 2004, il a perdu la vie accidentellement dans son château de Montreuil-sur-Lozon, près de Saint-Lô. Mercredi, les secours ont repêché son corps. Selon les derniers éléments de l’enquête, Georges de la Loyère serait tombé dans l’eau avant de se noyer. Alors que les secours sont arrivés rapidement, ils n’ont rien pu faire. Membre du conseil d’administration de la fondation Valéry Giscard d’Estaing, Georges de la Loyère était très proche de l’ancien chef d’État depuis de nombreuses années. La fondation VGE a d'ailleurs rendu hommage à Georges de la Loyère sur son compte Twitter. "La fondation VGE a le triste regret d'annoncer le décès brutal de Georges de La Loyère membre de son CA depuis l'origine. Elle s'associe à la douleur de sa famille et rend hommage à son engagement inlassable au côté du Président VGE pour promouvoir et développer la fondation", peut-on lire.

La fondation VGE a le triste regret d'annoncer le décès brutal de Georges de La Loyère membre de son CA depuis l'origine. Elle s'associe à la douleur de sa famille et rend hommage à son engagement inlassable au côté du Président VGE pour promouvoir et développer @Fondation_VGE — Fondation Valéry Giscard d'Estaing (@Fondation_VGE) September 17, 2020

