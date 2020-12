Valéry Giscard d’Estaing est mort à l’âge de 94 ans

La Ve République perd un autre de ses présidents. Valéry Giscard d’Estaing est décédé ce mercredi 2 décembre à l’âge de 94 ans. VGE (comme il était appelé par ses initiales) s’était retiré de la vie politique en 2004 et était membre de l’Académie française depuis. Issu d’une ancienne famille bourgeoise, Valéry Giscard d’Estaing naît le 2 février 1926 à Coblence, en Rhénanie, région alors occupée par les forces françaises. Son père y était directeur des finances du Haut-Commissariat français. "Giscard" (comme beaucoup le surnomment) devient à son tour inspecteur des finances avant d’être élu député dans le Puy-de-Dôme à partir de 1956. VGE est par la suite ministre sous les présidences du général de Gaulle et de Georges Pompidou.

Président de la République à 48 ans

À la mort de celui-ci, il se présente à l’élection présidentielle de 1974 qu’il remporte en battant le candidat gaulliste Jacques Chaban-Delmas au premier tour et au second François Mitterrand. À 48 ans, Valéry Giscard d’Estaing est – à l’époque - le plus jeune président de la République depuis 1895. Il se présente comme un chef de l’État moderne, œuvrant pour "une société libérale avancée". Sous Giscard, sont votés l’abaissement de l’âge de la majorité (de 21 à 18 ans), la dépénalisation de l’avortement ou encore la fin de la tutelle de la télévision publique. Candidat à sa réélection, il est battu en 1981, en raison notamment des réserves du RPR et de Jacques Chirac à le soutenir. Il sera par la suite président du Conseil régional d’Auvergne (1986- 2004), président de l’Union pour la démocratie française (1988-1996), député européen (1989-1993) en plus de ses fonctions de membre du Conseil constitutionnel (dès 1981) et de titulaire du fauteuil 16 de l’Académie française (à partir de 2004). Grand admirateur de Guy de Maupassant, VGE est l’auteur de plusieurs romans et essais. Entre 1988 et 2006, il publie notamment en trois tomes ses mémoires baptisés "Le Pouvoir et la Vie".

Père de quatre enfants

En 1952, il épouse Anne-Aymone de Brante, elle aussi issue d’une ancienne grande famille de la bourgeoisie française. Le couple a quatre enfants : Valérie-Anne (éditrice), Henri (homme d’affaires et politique), Louis (député et homme d’affaires) et Jacinte (vétérinaire, morte le 16 janvier 2018 des suites d’une longue maladie). En mai 2020, l’ancien président de la République avait fait la Une des médias pour une affaire d’agression sexuelle. Une journaliste allemande l’avait accusé de lui avoir touché les fesses à plusieurs reprises lors d’une interview. Valéry Giscard d’Estaing avait assuré de son côté n’avoir aucun souvenir de ses actes.

