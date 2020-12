Valéry Giscard D'Estaing et Lady Diana anciens amants ? Retour sur la rumeur

La famille de Valéry Giscard D’Estaing a annoncé dans un communiqué avec tristesse la mort de l’ancien président à l’âge de 94 ans : "Son état de santé s'était dégradé et il est décédé des suites du Covid-19. Conformément à sa volonté, ses obsèques se dérouleront dans la plus stricte intimité familiale". En attendant de savoir si un hommage national sera rendu à l’ancien président, d’anciennes histoires concernant VGE refont surface, notamment la rumeur d’une possible idylle entre l’ancien président et la princesse Diana. C’est en 1994 que Valéry Giscard D’Estaing a rencontré en personne Lady Diana à Versailles. Puis en 2009, l’ancien homme politique a sorti un roman intitulé "La princesse et le président". Le livre met en lumière une histoire d’amour entre une certaine "Princesse des pauvres" et un célèbre homme d’Etat. Rapidement, de nombreux Français estiment que VGE parlait de sa propre histoire avec Lady Diana.

Une rumeur persistante

Face à la rumeur à l’époque, Valéry Giscard D’Estaing s’était exprimé lors de son passage dans l’émission "On n’est pas couché" en 2010, en assurant à Laurent Ruquier que tout avait été inventé et qu’il s’agissait simplement d’un fantasme. Mais quelques semaines plus tard, l’ancien président avait finalement avoué que son personnage Lady Patricia avait bien été inspirée par la princesse Diana : "C’est un roman dont la princesse Diana est le personnage principal. J’ai essayé de la faire revivre, telle qu’elle apparaissait quand on la rencontrait… Mais n’exagérons rien. Je l’ai connue un peu, dans un climat de relation confiante". Outre-Manche, la presse britannique s’était rapidement enflammée sur cette histoire : "Valéry Giscard d’Estaing n’a jamais couché avec Diana, je le sais, vous le savez aussi, mais il y a toujours ce petit soupçon de doute", avait analysé John Crace, chroniqueur au Guardian. Connu pour son tempérament de grand séducteur, Valéry Giscard D’Estaing aurait également entretenu une liaison avec Marlène Jobert.

Par Alexia Felix