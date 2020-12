Valéry Giscard D’Estaing mort : Emmanuel Macron annonce un jour de deuil national

Touché par le coronavirus, Valéry Giscard D’Estaing n’a finalement pas survécu face à la maladie. Ce mercredi 2 décembre, l’ancien président de la République est décédé à l’âge de 94 ans à son domicile : "Son état de santé s'était dégradé et il est décédé des suites du Covid-19. Conformément à sa volonté, ses obsèques se dérouleront dans la plus stricte intimité familiale", a écrit sa famille dans un communiqué. Et alors que le monde politique a rendu hommage à VGE, Emmanuel Macron a pris la parole ce jeudi 3 décembre à 20h lors d’une allocution télévisée. Le président a notamment annoncé qu’un jour de deuil national serait décrété pour la semaine prochaine : "Mes chers compatriotes, par pudeur, la même qui le conduisit à ne pas se prévaloir de son engagement volontaire dans la première armée de de Lattre à 18 ans, par pudeur, Valéry Giscard d'Estaing ne souhaitait pas que soit organisé en honneur un hommage national. Ses obsèques se dérouleront donc dans l'intimité familiale. En accord avec son épouse, ses enfants et ses petits-enfants à qui je veux dire ce soir notre amitié et notre respect je décrèterai un jour de deuil National le mercredi 9 décembre".

Le souhait de VGE respecté

Emmanuel Macron a indiqué que "Les Français qui le souhaitent pourront écrire quelques mots d'hommage dans nos mairies et à Paris, au musée d'Orsay, ce haut-lieu de culture que nous lui devons. Le 2 février prochain, jour de sa naissance, un hommage solennel sera organisé au parlement européen de Strasbourg". L’un des derniers souhaits de Valéry Giscard D’Estaing sera donc bien accordé au défunt président, puisque VGE sera inhumé dans un terrain de la commune d’Authon dans le Loir-et-Cher aux côtés de sa fille Jacinthe, qui est décédée en janvier 2018. En 2015, Valéry Giscard D’Estaing avait fait savoir à François Hollande, alors président de la République, qu’il ne souhaitait pas recevoir d’obsèques nationales à sa mort. Jacques Chirac, qui avait accepté cet hommage, y avait eu droit après son décès en 2019.

