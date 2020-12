Valéry Giscard D’Estaing mort : Emmanuel Macron salue sa mémoire

Les hommages se multiplient quelques heures après l’annonce officielle de la mort de Valéry Giscard D’Estaing. A l’âge de 94 ans, l’ancien président de la République est décédé à son domicile des suites du Covid-19, quelques semaines après avoir été hospitalisé. Face à la nouvelle, Emmanuel Macron a rapidement pris la parole dans un communiqué publié par l’Elysée. Le chef de l’Etat a notamment salué la mémoire d’une grande figure du monde politique, dont "le septennat transforma la France. Les orientations qu'il avait données à la France guident encore nos pas. Il oeuvra pour l‘intérêt général pendant 65 ans, à toutes les échelles de la Nation. Qu’importait la fonction pourvu qu’il serve la France".

"Sa mort est un deuil pour la nation française"

Emmanuel Macron est ensuite revenu sur la longue carrière de Valéry Giscard D’Estaing : "A 18 ans il n’hésita pas à interrompre de brillantes études pour faire passer le destin de la France avant le sien. Les armes à la main, il prit part à la Libération de Paris, rejoignit la Première armée française et s’illustra par un courage au combat qui lui valut la croix de guerre (…) Ministre pendant 12 ans, il contribua à assainir les finances publiques et à développer l’économie de la France durant les Trente Glorieuses, il oeuvra également à la politique d’indépendance énergétique du pays. Serviteur de l'État, homme politique de progrès et de liberté, sa mort est un deuil pour la nation française. Le Président de la République et son épouse expriment leurs plus sincères condoléances à son épouse, ses enfants et ses proches, aux Auvergnats, à ceux qui se sont engagés derrière lui et ses idées, à tous les Français".

Le communiqué en entier pic.twitter.com/7Gn1bbvcGa — Nicolas Berrod (@nicolasberrod) December 3, 2020

Par Alexia Felix