Valéry Giscard D’Estaing mort : Sa dernière volonté sera-t-elle respectée ?

Depuis plusieurs mois, la santé de Valéry Giscard D’Estaing n’était pas au beau fixe. Alors qu’il a enchaîné les hospitalisations, l’ancien président de 1974 à 1981 est décédé ce mercredi 2 décembre des suites du Covid-19 : "Son état de santé s'était dégradé et il est décédé des suites du Covid-19. Conformément à sa volonté, ses obsèques se dérouleront dans la plus stricte intimité familiale", a écrit sa famille dans un communiqué. Et alors que les hommages se multiplient sur la Toile, une question commence à se poser, la dernière volonté de Valéry Giscard D’Estaing va-t-elle être respectée ? En 2012, l’ancien homme politique s’était exprimé sur ses dernières volontés et avait évoqué sa lutte pour faire accepter son choix pour son lieu d’enterrement. C’est en effet dans sa propriété au château de l’Etoile situé à Authon en Loir-et-Cher que Valéry Giscard D’Estaing souhaite reposer.

Une demande refusée en 2012

Malheureusement pour VGE, être enterré dans une propriété privée requiert l’autorisation du maire : "Anne-Aymone Giscard d'Estaing a acheté, il y a deux ans, un terrain de 1000 m² jouxtant le cimetière du village et à quelques mètres du caveau familial de la famille de Brantes. L'épouse de l'ancien président a également déposé une demande de permis de construire pour édifier une chapelle funéraire qui viendrait l'accueillir avec son mari", avait fait savoir le Figaro en 2012. Cette demande avait été refusée à l’époque par le maire en place. Toutefois en 2018, un article de la Nouvelle République révélait que la fille de Valéry Giscard D’Estaing, Jacinte, avait pu être enterrée sur le terrain familial. L’ultime volonté de VGE de reposer auprès de sa fille devrait donc pouvoir être respectée, le préfet du Loir-et-cher ayant pris un arrêté d’autorisation d’inhumation en terrain privé.

