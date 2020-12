Valéry Giscard D’Estaing mort : Un hommage national aura-t-il lieu ?

Valéry Giscard D’Estaing n’a pas survécu après avoir été contaminé par le coronavirus. Ce mercredi 2 décembre, la famille de l’ancien président de la République a annoncé la triste nouvelle dans un communiqué officiel : "Son état de santé s'était dégradé et il est décédé des suites du Covid-19. Conformément à sa volonté, ses obsèques se dérouleront dans la plus stricte intimité familiale". Rapidement, Emmanuel Macron a pris la parole pour saluer la mémoire de l'ancien chef d'Etat : "Ministre pendant 12 ans, il contribua à assainir les finances publiques et à développer l’économie de la France durant les Trente Glorieuses, il oeuvra également à la politique d’indépendance énergétique du pays. Serviteur de l'État, homme politique de progrès et de liberté, sa mort est un deuil pour la nation française. Le président de la République et son épouse expriment leurs plus sincères condoléances à son épouse, ses enfants et ses proches, aux Auvergnats, à ceux qui se sont engagés derrière lui et ses idées, à tous les Français".

VGE a refusé un hommage national

Après la mort de l’ancien président, une question se pose, un hommage national sera-t-il rendu ? En 2019, Jacques Chirac avait eu droit à un hommage national, lui qui a été le seul président de la Vème République à accepter cet honneur. Tous les autres, que ce soit, le général de Gaulle, George Pompidou ou encore François Mitterand ont refusé. De son côté, Valéry Giscard D’Estaing avait également refusé l’organisation d’obsèques nationales en 2015 auprès du président de l’époque François Hollande. VGE n’aurait souhaité "aucune cérémonie officielle, aucun hommage de l'État". Selon la dernière volonté de Valéry Giscard D’Estaing, ce dernier devrait être enterré auprès de sa fille dans le jardin de son domicile dans le Loir-et-Cher. Toutefois, un deuil national devrait être mis en place. Pouvant durer un ou plusieurs jours, ce deuil est organisé par le Premier ministre.

Par Alexia Felix