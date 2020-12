Valéry Giscard d'Estaing, un homme "plein de regrets" ? Jean-Marc Sylvestre raconte leur dernier entretien (Exclu vidéo)

Mercredi 2 décembre, peu après 23 heures, le décès de Valéry Giscard d'Estaing a été annoncé par ses proches. Plus jeune président de la Ve République lorsqu'il est élu en 1974, l'homme politique est mort à l'âge de 94 ans dans sa propriété dans le Loir-et-Cher. "Son état de santé s'était dégradé et il est décédé des suites de la Covid-19. Conformément à sa volonté, ses obsèques se dérouleront dans la plus stricte intimité", a écrit sa famille dans un communiqué.

Peu après l'annonce de sa disparition, de nombreux hommages lui ont été rendus, notamment de la part d'Emmanuel Macron. Dans un long texte communiqué par l'Elysée, l'actuel président de la République a salué la mémoire d'une grande figure du monde politique, dont "le septennat transforma la France". Il est aussi revenu sur sa longue carrière, lui qui a été le président de la réforme et de la modernité.

"Il m'a semblé assez triste..."

Dans son émission "L'instant de Luxe", Jordan de Luxe a reçu Jean-Marc Sylvestre, journaliste de 74 ans qui a officié entre 1994 et 2010 sur TF2 et LCI en tant que spécialiste de l'économie. Il est l'un des derniers à avoir interviewé Valéry Giscard d'Estaing. C'était il y a "trois, quatre ans" pour le site "Atlantico". "Il voulait parler du Brexit, de l'Angleterre. Donc, on a fait une interview là-dessus", confie-t-il dans un extrait exclusif. Une interview qui s'est organisée "très simplement", poursuit-il. "On a pris rendez-vous (...) J'ai pris des notes. Je lui ai dit : "Je vous renvoie le texte pour que vous relisiez l'interview'. Il me dit : 'Non, non, je vous fais confiance'. Quand il était en confiance, ça marchait. Je suis resté dans le deal qu'on avait c'est-à-dire de parler de la situation de l'Europe et de la France après le Brexit".

Jordan de Luxe a voulu en savoir plus sur les coulisses de cet entretien. "On a simplement parlé. Il m'a demandé comment j'allais, ce que je faisais. Il m'a semblé assez triste, c'est ce qui m'a frappé (...) Il était nostalgique. Il n'était pas aigri, mais on sentait que c'était un homme plein de regrets, qu'il y avait des choses qu'il avait amorcées et qu'il n'arrivait pas à achever. C'est un homme qui a lancé énormément de réformes de la modernité et qui a souffert de l'incompréhension à l'encontre de ces réformes (...) Il était extrêmement triste de voir la situation dans laquelle l'Europe était", répond-t-il. Et de conclure que physiquement, l'ancien président de la République lui était apparu "en forme".

